< sekcia Zahraničie
Ušakov: Zahraničné jednotky na Ukrajine povedú k nekonečnej vojne
Ruská strana podľa Ušakova počas rokovaní v Kremli detailne predstavila svoj názor na postoj európskych krajín, ktorých kroky podľa Moskvy svedčia o snahe pokračovať vo vojne.
Autor TASR
Moskva 12. novembra (TASR) - Nasadenie zahraničných vojenských kontingentov z tzv. koalície ochotných na území Ukrajiny po skončení vojnového konfliktu je receptom na nekonečnú vojnu. Po rokovaniach ruského prezidenta Vladimira Putina s vyslancami prezidenta USA Donalda Trumpa Steveom Witkoffom a Jaredom Kushnerom to vo štvrtok vyhlásil poradca ruského prezidenta Jurij Ušakov, informovali ruské agentúry Interfax a TASS.
Ruská strana podľa Ušakova počas rokovaní v Kremli detailne predstavila svoj názor na postoj európskych krajín, ktorých kroky podľa Moskvy svedčia o snahe pokračovať vo vojne. Ušakov podotkol, že európske štáty sa síce usilujú zapojiť do rokovaní o ukončení vojny na Ukrajne, ale najskôr „by si mali ujasniť, či chcú mier alebo pokračovanie vojny.“ „Zatiaľ všetky ich praktické kroky svedčia práve o tom druhom,“ konštatoval poradca ruského prezidenta.
Putin sa vo štvrtok v Kremli stretol s osobitnými vyslancami Witkoffom a Kushnerom. Ich rokovanie trvalo približne dve a pol hodiny a uskutočnilo sa deň po skončení trojstranných rokovaní o riešení konfliktu na Ukrajine v Abú Zabí.
Na rokovaní sa za ruskú stranu okrem Ušakova zúčastnili aj vedúci ruskej delegácie na schôdzke v Abú Zabí Vladimir Medinskij a osobitný predstaviteľ ruského prezidenta pre investičnú a ekonomickú spoluprácu so zahraničím Kirill Dmitrijev.
Kremeľ podľa Ušakova očakáva, že Witkoff a Kushner odovzdajú ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému „odkazy“ z rokovania s Putinom. Americkí vyslanci sa so Zelenským majú stretnúť v írskom Dubline.
Ruská strana podľa Ušakova počas rokovaní v Kremli detailne predstavila svoj názor na postoj európskych krajín, ktorých kroky podľa Moskvy svedčia o snahe pokračovať vo vojne. Ušakov podotkol, že európske štáty sa síce usilujú zapojiť do rokovaní o ukončení vojny na Ukrajne, ale najskôr „by si mali ujasniť, či chcú mier alebo pokračovanie vojny.“ „Zatiaľ všetky ich praktické kroky svedčia práve o tom druhom,“ konštatoval poradca ruského prezidenta.
Putin sa vo štvrtok v Kremli stretol s osobitnými vyslancami Witkoffom a Kushnerom. Ich rokovanie trvalo približne dve a pol hodiny a uskutočnilo sa deň po skončení trojstranných rokovaní o riešení konfliktu na Ukrajine v Abú Zabí.
Na rokovaní sa za ruskú stranu okrem Ušakova zúčastnili aj vedúci ruskej delegácie na schôdzke v Abú Zabí Vladimir Medinskij a osobitný predstaviteľ ruského prezidenta pre investičnú a ekonomickú spoluprácu so zahraničím Kirill Dmitrijev.
Kremeľ podľa Ušakova očakáva, že Witkoff a Kushner odovzdajú ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému „odkazy“ z rokovania s Putinom. Americkí vyslanci sa so Zelenským majú stretnúť v írskom Dubline.