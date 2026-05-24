USA:Muž, ktorý spustil paľbu neďaleko Bieleho domu, zomrel v nemocnici
Washington 24. mája (TASR) - Tajná služba USA v sobotu uviedla, že muž, ktorý spustil paľbu na kontrolnom stanovišti neďaleko Bieleho domu, zomrel v nemocnici po prestrelke s políciou. Zároveň zdôraznila, že pri incidente nebol ohrozený prezident Donald Trump. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.
Tajná služba vo svojom vyhlásení v sobotu večer uviedla, že podľa predbežného vyšetrovania sa strelec krátko po 18.00 h miestneho času (24.00 h SELČ) priblížil ku kontrolnému stanovišťu neďaleko Bieleho domu, „vybral z tašky zbraň a začal strieľať na policajtov“. Došlo k tomu na rohu ulíc 17th Street a Pennsylvania Avenue Northwest.
Policajti paľbu opätovali, pričom útočníka zasiahli. Záchranári ho následne previezli do nemocnice, kde neskôr zomrel. Agentúra Reuters uvádza, že úrady ho identifikovali ako emocionálne nestabilného jedinca. Zranenia utrpel aj jeden okoloidúci, no predstaviteľ bezpečnostných zložiek uviedol, že aktuálne nie je zrejmé, či osobu zasiahli guľky strelca alebo polície.
Podľa Tajnej služby pri incidente nebol zranený žiadny policajt a nedošlo ani k ohrozeniu hlavy štátu.
