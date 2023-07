USA:Plán G7 pre pomoc Ukrajine ukazuje Rusku, že čas mu nehrá do karát

Vilnius 12. júla (TASR) - Plán na zaistenie dlhodobej vojenskej podpory Ukrajiny od krajín skupiny G7 ukáže v stredu Rusku, že čas nie je na jeho strane. Vyhlásila to poradkyňa Bieleho domu pre európske záležitosti Amanda Sloatová, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Biely dom oznámil, že americký prezident Joe Biden a lídri ostatných krajín G7 – Británie, Francúzska, Japonska, Kanady, Nemecka a Talianska – oznámia spolu s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským o 14.10 SELČ "medzinárodný rámec pre dlhodobú bezpečnosť Ukrajiny".



"Je to signál dlhodobého záväzku na vybudovanie silnej obrannej... sily pre Ukrajinu. Táto multilaterálna deklarácia vyšle významný signál Rusku, že čas nie je na jeho strane," uviedla Sloatová.



Lídri G7 chcú podľa nej "pomôcť Ukrajine vybudovať armádu, ktorá sa dokáže brániť a odstrašiť tiež budúce útoky". Plán bude klásť dôraz na dlhodobé investície do obrannej i ekonomickej sféry.



Tento plán G7 má Ukrajine poskytnúť uistenie, že nezostane sama po tom, čo lídri Severoatlantickej aliancie dali na prebiehajúcom summite vo Vilniuse najavo, že jej vstup do NATO ešte stále čelí značným prekážkam. "Ukrajina stále musí prijať ďalšie demokratické reformy a reformy bezpečnostného sektora," uviedla Sloatová.



Zelenskyj v stredu pri príchode na summit NATO vyzval na bezpečnostné záruky pre Ukrajinu a uviedol, že o ne bude bojovať, píše agentúra DPA. "Dnes máme na programe tri priority. Prvá je podpora balíka pre našu armádu na bojisku. Druhá je, verím, že pozvánka do NATO... Po tretie budeme dnes rokovať o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu na jej ceste do NATO," napísal Zelenskyj na sociálnej sieti Telegram.