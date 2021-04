USA:Pri hraniciach s Ukrajinou je najviac ruských vojakov od roku 2014

Washington 8. apríla (TASR) - Spojené štáty vo štvrtok vyhlásili, že počet ruských vojakov pri ukrajinských hraniciach je najvyšší od roku 2014, keď sa začal ozbrojený konflikt medzi Moskvou podporovanými separatistami a ukrajinskými vládnymi silami. Informovala agentúra AFP s odvolaním sa na Biely dom.



"Rusko má pri hraniciach s Ukrajinou viac vojakov ako kedykoľvek od roku 2014," povedala novinárom hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová.



"USA sú čoraz viac znepokojené najnovšou eskalujúcou ruskou agresivitou na východe Ukrajiny vrátane presunov ruských vojsk smerom k ukrajinským hraniciam," uviedla Psakiová. "To všetko sú hlboko znepokojivé signály," dodala.



Americký prezident Joe Biden minulý týždeň počas telefonátu s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským podľa Psakiovej ubezpečil, že Washington je v súvislosti so súčasným napätím okolo Ukrajiny v kontakte so spojencami z NATO.



Ozbrojený konflikt na východe Ukrajiny vypukol v roku 2014, keď Rusko anektovalo ukrajinský Krymský polostrov a časti východoukrajinského Donbasu ovládli proruskí separatisti. Boje si vyžiadali už viac ako 13.000 životov.



Kyjev a západné štáty obviňujú Moskvu z poskytovania ozbrojenej podpory donbaským separatistom, čo Rusko popiera. Ukrajinská armáda a proruskí separatisti sa navzájom obviňujú z porušovania prímeria v oblasti tzv. kontaktnej línie.