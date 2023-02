USA:Rozhodnutie Ruska pozastaviť účasť na dohode START je nezodpovedné

Atény 21. februára (TASR) — Rozhodnutie Ruska pozastaviť svoju účasť na Dohode o znížení počtu strategických zbraní (Nová dohoda START) so Spojenými štátmi je "poľutovaniahodné a nezodpovedné". Vyhlásil to v utorok americký minister zahraničných vecí Antony Blinken, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



"Sme stále pripravení kedykoľvek hovoriť s Ruskom o obmedzovaní strategických zbraní, bez ohľadu na to, čo sa deje vo svete alebo v našich vzťahoch," uviedol Blinken pred novinármi americkom veľvyslanectve v Aténach.



"Budeme pozorne sledovať, čo Rusko skutočne robí. Samozrejme sa vždy uistíme, že konáme v záujme bezpečnosti našej krajiny a našich spojencov," dodal Blinken.



Rozhodnutie odstúpiť od Novej dohody START oznámil v utorok ruský prezident Vladimir Putin počas príhovoru o stave krajiny. Ide o poslednú platnú dohodu o kontrole zbrojenia medzi Ruskom a USA — dvoma najväčšími jadrovými mocnosťami.



Túto dohodu podpísali v roku 2010 vtedajší prezidenti USA a Ruska Barack Obama a Dmitrij Medvedev. Jej platnosť bola po nástupe súčasného amerického prezidenta Joea Bidena do funkcie v roku 2021 predĺžená o päť rokov. V poslednom čase však Washington obviňoval Moskvu, že dohodu nedodržuje.