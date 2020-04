Senát USA schválil ďalšiu finančnú pomoc na boj s COVID-19

Washington 22. apríla (TASR) – Senát USA včera jednomyseľne schválil dodatočnú finančnú pomoc počas pandémie nového koronavírusu určenú pre malé podniky, nemocnice, ako aj na testovanie na COVID-19 vo výške 480 miliárd dolárov (približne 442 miliárd eur). Informovala o tom agentúra Reuters.



Finančný balík tak Senát posunul do Snemovne reprezentantov, ktorá o ňom bude rozhodovať neskôr tento týždeň. Prezident Donald Trump zákonodarcov vyzval, aby tento návrh urýchlene schválili. Ide v poradí už o štvrtý záchranný balík v boji proti koronavírusu.



Ako napísal denník Die Welt, 320 miliárd dolárov z celkovej sumy je určených pre malé a stredné podniky, ktorým to má umožniť aj v tomto náročnom období naďalej vyplácať mzdy ich zamestnancom. Nemocnice dostanú od vlády 75 miliárd dolárov, na testy na prítomosť koronavírusu je vymedzených 25 miliárd dolárov. Zvyšných 60 miliárd dolárov je plánovaných pre núdzovú pomoc napríklad pre poľnohospodárov.



Guvernér štátu New York Andrew Cuomo sa v utorok stretol v Bielom dome s prezidentom Trumpom, pričom ich konverzáciu označil za "funkčnú a efektívnu". Zamerali sa podľa jeho slov na problém zvýšenia kapacít testovania na koronavírus a zároveň na problémy štátneho rozpočtu.



Objem testov sa musí podľa Cuoma až zdesaťnásobiť. Dodal, že lídri musia rokovať o tom, ako môže k zvýšeniu množstva vykonaných testov prispieť federálna vláda a čo môžu pre to spraviť jednotlivé štáty USA.