USA:Spolupráca s Ruskom môže silno zmeniť povahu hrozby zo strany KĽDR

Washington 18. januára (TASR) – Rozvoj vojenskej spolupráce medzi Severnou Kóreou (KĽDR) a Ruskom môže v nasledujúcom desaťročí radikálne zmeniť povahu hrozby zo strany KĽDR. Vo štvrtok to vyhlásil Pranay Vaddi z americkej Rady pre národnú bezpečnosť. TASR informuje podľa agentúry YNA.



"To, čo vidíme medzi Ruskom a KĽDR je bezprecedentná úroveň spolupráce vo vojenskej sfére. Pojem bezprecedentný používam zámerne, pretože nič takéto sme dosiaľ skutočne nevideli. Povaha hrozby, ktorú KĽDR predstavuje, sa môže vplyvom tejto spolupráce v nasledujúcich desiatich rokoch radikálne zmeniť," vyhlásil Vaddi na pôde Centra pre strategické a medzinárodné štúdiá.



Biely dom predpokladá, že KĽDR má záujem o vojenskú pomoc vo forme stíhačiek, rakiet zem-vzduch, obrnených vozidiel, mechanizmov alebo materiálov na výrobu balistických striel a ďalších pokročilých technológií. Rusko ponúka svoje zbrane a muníciu.



Podľa Vaddiho treba pozorne sledovať nielen to, čo KĽDR dodáva Rusku, ale aj to, čo od Ruska získava a ako ju to môže posilniť. Zvyšuje to riziko konfliktu medzi oboma Kóreami.



Obavy zo spolupráce opäť zvýšila návšteva severokórejskej ministerky zahraničných vecí Čche Son-hui v Kremli tento týždeň.



Vaddi vyjadril nádej, že Čína si vo vzťahoch s KĽDR zachová vplyv a v prípade prípravy severokórejského jadrového testu by prispela k jeho zastaveniu. Spolupráca Ruska a KĽDR však vplyv Číny v nasledujúcej dekáde môže znížiť. Ak by sa úplne pominul, výrazne by to skomplikovalo predpokladanie vývoja, dodal Vaddi.