USA:Správy, že Rusko ponúka ukrajinské deti na adopciu, sú dôveryhodné

Washington/Kyjev 12. júna (TASR) - Za dôveryhodné označil v stredu americký Biely dom správy, že Rusko dáva na adopciu deti unesené z Ukrajiny. Poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan tento postup označil za "opovrhnutiahodný a otrasný". TASR informuje podľa agentúry Reuters.



"Tieto ukrajinské deti patria k svojim rodinám na Ukrajinu. Rusko vedie vojnu nielen proti ukrajinskej armáde, ale aj proti bežným Ukrajincom... Ako povedal prezident (Joe Biden), Rusko sa na Ukrajine dopúšťa vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti. Naďalej budeme stáť pri Ukrajincoch a pomáhať im v obrane proti barbarskej vojenskej agresii Ruska," dodal.



Britský denník Financial Times (FT) v stredu napísal, že štyri deti, ktoré boli unesené z Ukrajiny do Ruska na začiatku vojenskej invázie, boli pravdepodobne ponúknuté na adopciu prostredníctvom webovej stránky napojenej na vládu v Moskve.



Denník pri svojom vyšetrovaní využíval nástroje na rozpoznávanie tvárí, verejné záznamy a rozhovory s rodinnými príslušníkmi unesených detí. Identifikoval tak štyri deti vo veku od osem do 15 rokov, ktoré boli údajne unesené z detských domovov na Ukrajine.



Rusko je dlhodobo obviňované, že počas invázie na Ukrajinu odvlieklo na ruské územie stovky detí. Za tieto nútené deportácie bol dokonca na ruskú ombudsmanku pre práva detí Mariju Ľvovovú-Belovovú aj ruského prezidenta Vladimira Putina vydaný zatykač Medzinárodným trestným súdom (ICC) v Haagu.



Ukrajina tvrdí, že do Ruska bolo od februára 2022 nelegálne odvedených viac ako 19.000 detí, ktoré sa tam snažia zbaviť ich ukrajinskej identity. Ruská strana vrátila na Ukrajinu iba približne 400 detí.



Rusko tieto tvrdenia odmieta s tým, že deti odviezlo z oblasti bojov v záujme ich vlastnej bezpečnosti. Ľvovová-Belovová vlani v júli vyhlásila, že do Ruska bolo z humanitárnych dôvodov privezených 700.000 ukrajinských detí.



Osud týchto detí je na Ukrajine veľmi citlivou záležitosťou: rodičia niektorých z nich zahynuli, zatiaľ čo ostatné deti boli od rodiny oddelené v dôsledku približujúcej sa frontovej línie. Niektoré deti boli chovancami detských domovov v oblastiach, ktoré okupovalo Rusko.