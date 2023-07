USA:Turecko by nemalo podmieňovať vstup Švédska do NATO pokrokom do EÚ

Washington 10. júla (TASR) - Spojené štáty podporujú snahy Turecka o vstup do Európskej únie, avšak Ankara by podľa nich nemala podmieňovať schválenie vstupu Švédska do NATO svojím pokrokom v európskej integrácii. Vyhlásil to v pondelok hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Matt Miller, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Miller zdôraznil, že USA nezasahujú do rozhodovania o rozširovaní EÚ a v tomto konkrétnom prípade ide o záležitosť Európskej únie a Turecka. Poznamenal však, že rozšírenie Aliancie o Švédsko považuje Washington za dôležité.



"Sme presvedčení, že Švédsko splnilo požiadavky Turecka na vstup do NATO, a myslíme si, že je čas prejsť k jeho plnému členstvu," dodal Miller.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondelok podmienil schválenie vstupu Švédska do Aliancie obnovením dlhodobo pozastavených rokovaní o vstupe Turecka do Európskej únie.