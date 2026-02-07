Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 7. február 2026Meniny má Vanda
< sekcia Zahraničie

Úsek diaľnice D1 vrátane tunela Bôrik bude v sobotu večer uzavretý

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Ján Krošlák

Vodičov žiada o zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie dopravného značenia.

Autor TASR
Poprad 7. februára (TASR) - Úsek diaľnice D1 medzi križovatkami Mengusovce - Poprad Západ vrátane tunela Bôrik bude v sobotu od 20.00 do 24.00 h uzavretý. Na sociálnej sieti o tom informuje prešovská krajská polícia.

Uzávera tunela sa týka pravej tunelovej rúry smer Prešov a ľavej tunelovej rúry smer Žilina. „Obchádzková trasa povedie od diaľničnej križovatky Mengusovce po ceste I/18 cez mesto Svit,“ uvádza polícia.

Vodičov žiada o zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie dopravného značenia.




.

Neprehliadnite

ONLINE: Štartujú zimné olympijské hry v Miláne a Cortine

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Február nás ešte môže prekvapiť

TRAGÉDIA VO VYSOKÝCH TATRÁCH: Lavína zabila dvoch ľudí

HOROR V KOŠICIACH: Muž sa žiakom vyhrážal, že ich bodne nožom