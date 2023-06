Vedci: Havajská sopka Kilauea prestala chrliť lávu

Honolulu 21. júna (TASR) — Takmer dva týždne trvajúca erupcia havajskej sopky Kilauea, jednej z najaktívnejších na svete, sa zastavila. Sopka začala chrliť lávu 7. júna po trojmesačnej prestávke. V stredu to uviedli vedci. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Návštevníci Národného parku Havajské vulkány na ostrove Havaj mohli sledovať pôsobivé erupcie červenej lávy, ktorá však neohrozovala ľudí ani miestnu infraštruktúru.



Bádatelia z Amerického geologického ústavu (USGS) uviedli, že Kilauea prestala vybuchovať ešte v pondelok. Stalo sa tak po tom, čo sa v priebehu popoludnia značne klesla jej aktivita. Podľa USGS však môže Kilauea ešte niekoľko dní chrliť lávu, ktorá bude na úpätiach sopky postupne chladnúť.



Návštevnícke centrum národného parku uviedlo, že i napriek zastaveniu aktuálnej erupcie je lokalita stále hojne navštevované turistami.



Erupcia Kilauey prišla niekoľko týždňov potom, ako vybuchla iná havajská sopka — Mauna Loa. Najväčší vulkán na svete sa prebudil koncom minulého roka po viac ako 40 rokoch. Valili sa z neho prúdy lávy a sopečné skaly vyletovali do výšky 60 metrov nad okolitý terén.



Kilauea je výrazne menšia ako Mauna Loa, no zároveň je aktívnejšia. V rokoch 1983 - 2019 vybuchovala takmer neustále. Turistom sa ako atrakciu ponúkajú vyhliadkové lety vrtuľníkom.