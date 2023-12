Úsilie o vyjednanie ďalšieho prímeria v Gaze pokračuje

Dauha 10. decembra (TASR) - Úsilie o vyjednanie nového prímeria v Pásme Gazy a o prepustenie ďalších rukojemníkov zadržiavaných palestínskym radikálnym hnutím Hamas pokračuje napriek izraelskému bombardovaniu tejto palestínskej enklávy, ktoré však "obmedzuje možnosti" pre jeho úspešný výsledok, uviedol v nedeľu katarský premiér šajch Muhammad bin Abdar Rahmán Sání. TASR informuje podľa agentúry AFP.



"Naše úsilie ako úsilie štátu Katar spolu s našimi partnermi pokračuje. Nevzdávame sa," povedal katarský premiér na fóre v Dauhe. Ako však podotkol, neustále bombardovanie Gazy zo strany Izraela im možnosti len obmedzuje.



Katar bol kľúčovým mediátorom v predchádzajúcich rokovaniach, ktoré vyústili do sedem dní trvajúceho prímeria a výmeny desiatok izraelských rukojemníkov za palestínskych väzňov i humanitárnu pomoc, pripomína AFP. Prímerie však začiatkom tohto mesiaca vypršalo.



Vojnu medzi Izraelom a Hamasom vyvolala smrtiaca vlna útokov palestínskych militantov na Izrael zo 7. októbra. Zahynulo pri nich 1200 ľudí - väčšinou civilistov - a ďalších zhruba 240 militanti odvliekli do Pásma Gazy ako rukojemníkov.



Odvetné akcie izraelskej armády si v Pásme Gazy vyžiadali už najmenej 17.700 obetí, väčšinou žien a detí.



Podľa katarského premiéra budú vyjednávania s cieľom dostať rukojemníkov na slobodu a ukončiť vojnu pokračovať. "Nevidíme však vôľu z oboch strán (konfliktu)," podotkol.



Palestínsky premiér Muhammad Ištajja taktiež na fóre v katarskej Done vyhlásil, že Spojené štáty sú za civilné obete v Gaze v rovnakej miere zodpovedné ako samotný Izrael.



USA pred dvoma dňami vetom zablokovali rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN, vyzývajúcu na okamžité prímerie v Gaze, pripomína AFP.