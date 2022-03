New York 17. marca (TASR) - Rusko stiahlo svoj návrh rezolúcie o humanitárnej situácii na Ukrajine, ktorý mal byť predmetom hlasovania na piatkovom zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN, informovala vo štvrtok agentúra AFP s odvolaním sa na ruského veľvyslanca pri OSN Vasilijho Nebenziu.



Moskva zrušila plánované hlasovanie údajne preto, že sa jej nepodarilo získať jasnú podporu od Číny a Indie, uviedol pre AFP nemenovaný veľvyslanec.



Predmetnú rezolúciu by určite vetovali západné mocnosti, hlasy od Pekingu či Naí Dillí by však boli pre Moskvu znamením, že má v medzinárodnom spoločenstve stále nejakú podporu, analyzuje AFP.



Moskva dala v utorok kolovať návrh rezolúcie, ktorá požadovala ochranu civilistov "v ohrozených situáciách" na Ukrajine a bezpečný prechod humanitárnej pomoci i ľudí pokúšajúcich sa odísť z krajiny. Rusko chcelo o rezolúcii hlasovať v stredu, potom však požiadalo o presun na štvrtok a následne na piatok.



Návrh rezolúcie zverejnený v utorok vyjadroval "vážne obavy" zo zhoršujúcej sa humanitárnej situácie a zo správ o civilných obetiach na Ukrajine aj okolo nej. Návrh tiež zdôraznil "potrebu, aby sa zúčastnené strany dohodli na humanitárnych prestávkach s týmto cieľom (evakuácie)".



V texte rezolúcie nebolo nikde spomenuté, že humanitárna kríza na Ukrajine vznikla v dôsledku vojny, ktorá začala 24. februára útokom ruských vojsk.