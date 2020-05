Uskutočnilo sa prvé priame letecké spojenie medzi Emirátmi a Izraelom

Abú Zabí 20. mája (TASR) - Spojené arabské emiráty (SAE) uskutočnili v utorok prvý priamy verejne známy let do Izraela, ktorým prepravili lekársku pomoc určenú pre Palestínčanov boriacich sa s epidémiou infekčnej choroby COVID-19. S odvolaním sa na leteckú spoločnosť Etihad Airways o tom informovala agentúra AFP.



Spoločnosť Etihad Airways zabezpečovala humanitárny nákladný let z Abú Zabí do Tel Avivu.



Denník Wall Street Journal napísal, že tento let je "míľnikom vo vzťahoch medzi týmito dvoma krajinami Blízkeho východu", ktoré nemajú nadviazané oficiálne diplomatické vzťahy, ale v uplynulých rokoch viedli zákulisný dialóg venovaný v prvom rade svojmu spoločnému regionálnemu nepriateľovi - Iránu.



SAE a Izrael nemajú ani komerčné letecké spojenie. V minulosti museli súkromné a diplomatické lietadlá často lietať najprv do tretej krajiny, kým sa vydali do Izraela.



Podľa televízie al-Džazíra o dodávke informovala aj OSN, ktorá podľa svojho vyhlásenia koordinovala prepravu 14 ton "urgentných zdravotníckych potrieb" zo Spojených arabských emirátov, aby pomohla obmedziť šírenie COVID-19 na palestínskych územiach.



"Pomoc zahŕňa osobné ochranné prostriedky a lekárske vybavenie, ale najmä desať ventilátorov, ktoré sú akútne potrebné" na palestínskych územiach, dodáva sa vo vyhlásení OSN.



Predstavitelia okupovaného Západného brehu sa k humanitárnemu letu zatiaľ nevyjadrili. Úradníci z pásma Gazy, ktorému vládne militantné hnutie Hamas, zasa uviedli, že nevedia o žiadnej zásielke pomoci z Abú Zabí pre Gazu.



Nemenovaný predstaviteľ izraelskej vlády uviedol, že humanitárny let bol koordinovaný s izraelskou vládou.



Pásmo Gazy ani Západný breh nemajú vlastné letisko, čo znamená, že väčšina tovarov určených pre palestínske územia tam musí vstúpiť cez Izrael.