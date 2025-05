Usmerov: Ďalším krokom by malo byť stretnutie Zelenskyj - Putin

Istanbul/Kyjev 16. mája (TASR) - Ukrajinský minister obrany Rustem Umerov po rokovaniach s Ruskom v Istanbule uviedol, že ďalším krokom by malo byť stretnutie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a šéfa Kremľa Vladimira Putina. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a stanice Sky News.



Umerov, ktorý bol vedúcim ukrajinskej delegácie na piatkových priamych rokovaniach, uviedol, že prioritou jeho tímu „boli ľudia“, preto sa strany dohodli na výmene po 1000 zajatcoch. O dohodnutej výmene už predtým informoval aj ruský hlavný vyjednávač Vladimir Medinskij.



„Druhým cieľom bolo prediskutovať prímerie,“ vyhlásil Umerov. Obe strany podľa neho budú pracovať na podrobných návrhoch. Ďalším krokom by malo byť stretnutie prezidentov Ruska a Ukrajiny, tvrdí.



„Opäť by sme radi zopakovali, že Ukrajina chce mier. Ukrajina sa sústredí na ľudí a sme schopní a pripravení pokračovať v boji,“ pokračoval ukrajinský minister. „Ale v konečnom dôsledku potrebujeme túto vojnu ukončiť,“ dodal.



Hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Heorhij Tychyj zopakoval, že ruská delegácia „vyslovila viaceré veci, ktoré považujeme za neprijateľné“.



„Máme dlhoročné skúsenosti so všetkými typmi rokovaní s Rusmi. Verte mi, od roku 2014 prebehlo mnoho kôl,“ povedal, pričom podľa Sky News odkazoval na rokovania medzi Kyjevom a Moskvou z roku 2014 po tom, čo Rusko anektovalo ukrajinský polostrov Krym.



„Povedal by som, že ukrajinská delegácia vie, ako si poradiť so všetkým, čo môže byť z tej strany vyslovené,“ vyhlásil hovorca rezortu diplomacie.



Ukrajinská delegácia mala podľa slov Tychého jasnú agendu dosiahnuť počas rozhovorov prímerie. „Je to logické, pretože ak chcete viesť vážne rokovania, zbrane musia mlčať,“ konštatoval.



Prvé priame rusko-ukrajinské rokovania po viac ako troch rokoch sa v Istanbule skončili po necelých dvoch hodinách, informovali tlačové agentúry. Vedúci ruskej delegácie Medinskij uviedol, že Rusko je spokojné s rozhovormi so zástupcami Ukrajiny a je pripravené pokračovať v kontaktoch.



Ukrajinský predstaviteľ podľa AFP uviedol, že na piatok nie sú naplánované ďalšie rozhovory, avšak nevylúčil možnosť pokračovania týchto rokovaní. Ruská agentúra TASS s odvolaním na svoj zdroj informovala, že ruská a ukrajinská delegácia si dali „prestávku“ v rokovaniach. Zdroj z ukrajinskej delegácie medzičasom oznámil, že delegácia v piatok odcestuje z Istanbulu, píše AFP.