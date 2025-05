Úspech študenta na vedeckej súťaži stredoškolákov v USA

Bratislava 23. mája (TASR) - Vo svete vedy sa počas uplynulého týždňa objavilo viacero zaujímavých správ. Slovenský študent získal hlavnú cenu na vedeckej súťaži stredoškolákov v USA, AI od Microsoftu prekonala tradičné spôsoby predpovede počasia a americkí chirurgovia prvý raz v histórii úspešne transplantovali močový mechúr. TASR prináša týždňový súhrn zaujímavých udalostí a poznatkov zo sféry vedy, techniky a výskumu.



Slovenský stredoškolák Adam Kovalčík získal tento týždeň na celosvetovej projektovej súťaži stredoškolákov Regeneron ISEF 2025 hlavnú cenu za vývoj lieku schopného zastaviť kopírovanie génov vírusmi a kontrolovať infekcie.



Do 75. ročníka súťaže Medzinárodného vedeckého a technického veľtrhu (ISEF), ktorá sa konala 10. – 16. mája v meste Columbus v americkom štáte Ohio, sa zapojilo takmer 1700 mladých vedcov z viac ako 60 krajín sveta.



Devätnásťročnému Kovalčíkovi udelili cenu Georgea D. Yancopoulosa pre inovátora v hodnote 100.000 dolárov, uviedli v tlačovej správe organizátori, ktorí podujatie označili za najväčšiu svetovú predvysokoškolskú vedeckú a inžiniersku súťaž.



Kovalčík postúpil na svetovú „olympiádu“ do USA z Festivalu vedy a techniky AMAVET 2024. Vo svojej kategórii Chémia získal aj špeciálne ceny – druhé miesto Americkej chemickej spoločnosti a prvé miesto Asociácie pre liekové, chemické a súvisiace technológie (DCAT).



Slovensko reprezentovala aj Anna Podmanická. V kategórii Environmentálne inžinierstvo získala s projektom novej stratégie čistenia odpadových vôd prvé miesto v špeciálnej Cene Nadácie kráľa Abdalazíza a jeho spoločníkov pre nadanie a tvorivosť. V hlavnej cene v kategórii Environmentálne inžinierstvo získala štvrté miesto.



Model umelej inteligencie (AI) od americkej spoločnosti Microsoft zvaný Aurora dokáže predpovedať vývoj počasia i tropických búrok presnejšie, rýchlejšie a s nižšími výpočtovými nákladmi ako v súčasnosti využívané tradičné spôsoby.



„Systém umelej inteligencie po prvýkrát prekonal všetky operačné strediská na predpovedanie hurikánov,“ uviedol profesor Paris Perdikaris z Pensylvánskej univerzity. Aurora dokázala predpovedať vznik a smer všetkých hurikánov za rok 2023 presnejšie ako ktorékoľvek meteorologické centrum napriek tomu, že jej algoritmus trénovali len na historických dátach.



Tradičné systémy predpovedania počasia navyše vyžadujú obrovský počítačový výkon, pričom Aurora oproti nim zaznamenala niekoľko stokrát nižšie výpočtové náklady. Dobré výsledky modelu od Microsoftu nadväzujú na tie zaznamenané modelom Pangu-Weather, ktorý v roku 2023 vyvinul čínsky technologický gigant Huawei.



„Verím, že sme na začiatku obdobia zmien vo vede o poveternostných systémoch,“ uviedol Perdikaris. „V najbližších piatich až desiatich rokoch bude dôležité vybudovať systémy, ktoré dokážu priamo pracovať s našimi diaľkovými pozorovaniami zo zdrojov, akými sú satelity a meteorologické stanice, a vytvárať tak predpovede s vysokou kvalitou,“ dodal.



Začiatkom mája vykonali v medicínskom centre Ronalda Reagana Kalifornskej univerzity (UCLA) v Los Angeles vôbec prvú transplantáciu močového mechúra. Táto operácia by mohla byť zlomovým bodom pre pacientov trpiacich vážnymi ochoreniami močového mechúra.



Operovaným bol 41-ročný Oscar Larrainzar, ktorý bol sedem rokov na dialýze. Mužovi museli pred niekoľkými rokmi pre rakovinu odstrániť veľkú časť močového mechúra, následne mu odstránili obe obličky, uviedla vo vyhlásení UCLA.



Operácia trvala približne osem hodín. Larrainzar počas zákroku dostal močový mechúr a obličku od toho istého darcu



„Chirurgovia najprv transplantovali obličku, potom močový mechúr a následne spojili obličku s novým močovým mechúrom pomocou techniky, ktorú vyvinuli,“ uviedla univerzita.



Podľa jedného z chirurgov Nimu Nassiriho lekári takmer okamžite dosiahli povzbudivé výsledky: „Obličky okamžite vyprodukovali veľké množstvo moču a funkcia pacientových obličiek sa okamžite zlepšila.“ Dodal, že muž po operácii nepotreboval dialýzu a moč správne prúdil do nového močového mechúra.



Transplantácie močového mechúra boli predtým považované za príliš zložité, najmä pre ťažkosti s prístupom do oblasti a napojením na cievy. Pacientom bola preto ponúkaná iba umelá rekonštrukcia močového mechúra tráviacou sondou alebo zavedenie stomického vaku - vonkajšej protézy schopnej zachytávať moč.