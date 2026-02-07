< sekcia Zahraničie
ÚSPEŠNÁ DVOJICA: Za jeden a pol roka prešli pešo z Annecy do Šanghaja
Dvojica sa vybrala na veľkolepú pešiu túru z východofrancúzskeho mesta Annecy v septembri 2024.
Autor TASR
Šanghaj 7. februára (TASR) - Dvojica francúzskych dobrodruhov dosiahla v sobotu cieľ svojej takmer 1,5 roka trvajúcej pešej cesty z domoviny do čínskeho mesta Šanghaj. Muži prekonali celkovo 16 krajín, informuje TASR podľa správy tlačovej agentúry AFP.
Loic Voisot a Benjamin Humblot sa objali na promenáde Bund na nábreží rieky Chuang-pchu-ťiang, s charakteristickou panorámou finančného centra v pozadí. Dvojica sa vybrala na veľkolepú pešiu túru z východofrancúzskeho mesta Annecy v septembri 2024.
„Viac ako rok sme na túto chvíľu mysleli takmer každý deň, takže je to naozaj silný pocit,“ povedal Humblot.
Myšlienka uskutočniť pešiu cestu do Číny sa zrodila jedného dňa, keď sa priatelia stretli po práci. Obaja si uvedomili, že túžia po „veľkom dobrodružstve“. Chceli navštíviť Čínu, ale bez lietania, ktoré považujú za škodlivé pre životné prostredie.
Vznikol plán vyraziť pešo, a okrem jedného úseku v Rusku, ktorý z bezpečnostných dôvodov absolvovali autobusom, po 518 dňoch a zhruba 12.850 kilometroch urobili posledné kroky k jeho naplneniu.
Na štartovom bode posledného desaťkilometrového úseku ich odysey sa zišlo približne 50 ľudí, medzi nimi aj mnoho miestnych obyvateľov, ktorí dvojicu sledovali na sociálnych sieťach. Počas cesty sa ich počet rozrástol, keď sa k nim pridali médiá, francúzski obyvatelia Šanghaja a ďalší.
„Ak sú vaše sny bláznivé, postupujte krok za krokom. Niekedy sa vám to nepodarí, ale niekedy áno,“ vyhlásil Voisot.
