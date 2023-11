Usporiadateľom výstavy Expo 2030 bude saudskoarabský Rijád

Paríž 28. novembra (TASR) - Organizátorom svetového veľtrhu Expo 2030 bude saudskoarabské hlavné mesto Rijád. V utorok o tom rozhodli členské štáty na zhromaždení Medzinárodného úradu pre výstavy (BIE) v Paríži, informuje agentúra AFP.



Za Rijád zahlasovalo 119 štátov a už po prvom kole hlasovania získal potrebnú dvojtretinovú väčšinu členov BIE. Saudskoarabská metropola tak s prehľadom porazila juhokórejský Pusan s 29 hlasmi a talianske hlavné mesto Rím, ktoré obdržalo 17 hlasov.



Expo 2030, ktorej témou bude "Éra zmien: Spoločne za prezieravý zajtrajšok", prebehne od októbra roku 2030 do marca 2031. Pre Rijád je tento dátum zároveň symbolický vzhľadom na to, že sa zhoduje s míľnikom programu Vision 2030, ktorým sa chce Saudská Arábia ekonomicky i kultúrne diverzifikovať.



V tomto kráľovstve na Blízkom východe sa tiež budú v roku 2034 konať Majstrovstvá sveta vo futbale, keďže ako jediné prejavilo záujem o toto podujatie.



Podľa AFP sú tieto udalosti dôležité pre saudskoarabského korunného princa Muhammada bin Salmána, ktorý sa snaží dostať najlepšie svetové podujatia do Saudskej Arábie na prezentáciu svojej krajiny.



Ľudskoprávne skupiny vyjadrili znepokojenie nad tým, že Rijád v utorok vyhral výberové konanie. Tvrdili, že honosné reformy bin Salmána zakrývajú realitu Saudskej Arábie, v ktorej sú disidenti väznení a popravy sú na každodennom poriadku. Obavy o ľudské práva v krajine navyše symbolizuje vražda opozičného novinára Džamála Chášukdžího z roku 2018.



Saudskoarabský minister zahraničných vecí princ Fajsal bin Farhán však prisľúbil "neochvejný záväzok spolupracovať so všetkými národmi na realizácii výstavy Expo, ktorú postavil svet pre svet".