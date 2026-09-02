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USS Abraham Lincoln po rekordnom nasadení dorazila do Thajska

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Na snímke USS Abraham Lincoln. Foto: TASR/AP

Lietadlová loď spolu s ďalšími americkými vojenskými plavidlami zostane v Thajsku päť dní.

Autor TASR
Bangkok 2. septembra (TASR) - Americká lietadlová loď USS Abraham Lincoln v stredu ráno vplávala do thajského prístavu Laem Chabang po rekordných viac ako 250 dňoch na mori vrátane nasadenia na Blízkom východe. Na palube sa nachádza približne 5000 námorníkov a príslušníkov námornej pechoty. Dlhé nasadenie plavidla vyvolalo obavy zo zhoršujúcich sa podmienok a duševného zdravia posádky, informuje TASR podľa správ agentúr Reuters a AP.

Loď USS Abraham Lincoln je na mori od novembra 2025 a vytvorila počas neho rekord v počte po sebe nasledujúcich dní strávených na mori. Bežné nasadenie vojenských lodí trvá šesť až deväť mesiacov, v čase konfliktov sa však môže predĺžiť.

Lietadlová loď spolu s ďalšími americkými vojenskými plavidlami zostane v Thajsku päť dní. Podľa tamojších úradov má návšteva posádke slúžiť na oddych a zotavenie. Thajsko je jediným zmluvným spojencom Spojených štátov v pevninskej časti juhovýchodnej Ázie.

Príchod tisícov amerických vojakov do Thajska vyvolal očakávania ekonomického prínosu najmä v neďalekom letovisku Pattaya. Približne 40 autobusov bude podľa starostu mesta prepravovať vojakov medzi letoviskom a prístavom.

Americkí vojaci však budú mať v Thajsku zakázané viaceré aktivity vrátane vodných športov, jazdy na vodných skútroch či boxu. Polícia zároveň posilní hliadky v okolí hlavnej pláže a v nočných zábavných štvrtiach.
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