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Ustanovujúca schôdza srbského parlamentu bude 17. novembra
V 250-člennom parlamente bude mať Študentská kandidátka 140 kresiel, zatiaľ čo Srbská pokroková strana 103 a prejde do opozície.
Autor TASR
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Belehrad 8. novembra (TASR) - Ustanovujúca schôdza srbského parlamentu v novom zložení sa uskutoční 17. novembra, oznámila v nedeľu jeho končiaca predsedníčka Ana Brnabičová. V parlamente bude dominovať Študentská kandidátka (SL), ktorá zvíťazila 25. októbra v predčasných parlamentných voľbách a ukončila 14-ročnú vládu Srbskej pokrokovej strany (SNS). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
Zasadnutie sa začne v utorok 17. novembra 10.00 h SEČ. Zákonodarný zbor najprv potvrdí mandáty poslancov a zvolí svojho nového predsedu, podpredsedu a členov ďalších parlamentných orgánov. Ustanovujúcu schôdzu bude až do zvolenia nového predsedu parlamentu viesť najstarší poslanec, ktorým bude profesor Stojan Radenovič. Nová vláda by mala byť potom zostavená do 90 dní.
V 250-člennom parlamente bude mať Študentská kandidátka 140 kresiel, zatiaľ čo Srbská pokroková strana 103 a prejde do opozície. Zvyšných sedem kresiel obsadia strany zastupujúce etnické menšiny v Srbsku.
Za Študentskú kandidátku zaujmú miesta v parlamente profesori, učitelia a rôzni ďalší odborníci vo svojich oblastiach, ktorí však nemajú takmer žiadne politické skúsenosti. Pred voľbami ale sľúbili obnoviť právny štát a bojovať proti korupcii, ktorá podľa nich pod vedením exprezidenta Aleksandara Vučiča prekvitala.
Študentská kandidátka vzišla z hnutia, ktoré dva roky viedlo pouličné protesty proti vláde. Demonštrácie vypukli v reakcii na zrútenie betónového prístrešku železničnej stanice v Novom Sade v novembri 2024, pri ktorom zahynulo 16 ľudí. Mnohí v Srbsku toto nešťastie pripisovali práve korupcii. Počas protestov žiadali politické zmeny a predčasné parlamentné voľby, ktoré Vučič napokon vypísal na 25. októbra.
Srbsko musí do konca tohto roka usporiadať aj predčasné prezidentské voľby. Vučič z funkcie prezidenta odstúpil 27. septembra, aby sa mohol v októbrových parlamentných voľbách uchádzať opäť o post premiéra. Výkon prezidentských právomoc odovzdal predsedníčke parlamentu Brnabičovej.
Srbská pokroková strana vládla krajine takmer bez vážnej opozície 14 rokov a kontrolovala všetky úrovne moci a štátne inštitúcie. Bola obviňovaná z korupcie, rodinkárstva a klientelizmu, ako aj z prepojenia na organizovaný zločin. Tieto obvinenia však strana odmietla.
Zasadnutie sa začne v utorok 17. novembra 10.00 h SEČ. Zákonodarný zbor najprv potvrdí mandáty poslancov a zvolí svojho nového predsedu, podpredsedu a členov ďalších parlamentných orgánov. Ustanovujúcu schôdzu bude až do zvolenia nového predsedu parlamentu viesť najstarší poslanec, ktorým bude profesor Stojan Radenovič. Nová vláda by mala byť potom zostavená do 90 dní.
V 250-člennom parlamente bude mať Študentská kandidátka 140 kresiel, zatiaľ čo Srbská pokroková strana 103 a prejde do opozície. Zvyšných sedem kresiel obsadia strany zastupujúce etnické menšiny v Srbsku.
Za Študentskú kandidátku zaujmú miesta v parlamente profesori, učitelia a rôzni ďalší odborníci vo svojich oblastiach, ktorí však nemajú takmer žiadne politické skúsenosti. Pred voľbami ale sľúbili obnoviť právny štát a bojovať proti korupcii, ktorá podľa nich pod vedením exprezidenta Aleksandara Vučiča prekvitala.
Študentská kandidátka vzišla z hnutia, ktoré dva roky viedlo pouličné protesty proti vláde. Demonštrácie vypukli v reakcii na zrútenie betónového prístrešku železničnej stanice v Novom Sade v novembri 2024, pri ktorom zahynulo 16 ľudí. Mnohí v Srbsku toto nešťastie pripisovali práve korupcii. Počas protestov žiadali politické zmeny a predčasné parlamentné voľby, ktoré Vučič napokon vypísal na 25. októbra.
Srbsko musí do konca tohto roka usporiadať aj predčasné prezidentské voľby. Vučič z funkcie prezidenta odstúpil 27. septembra, aby sa mohol v októbrových parlamentných voľbách uchádzať opäť o post premiéra. Výkon prezidentských právomoc odovzdal predsedníčke parlamentu Brnabičovej.
Srbská pokroková strana vládla krajine takmer bez vážnej opozície 14 rokov a kontrolovala všetky úrovne moci a štátne inštitúcie. Bola obviňovaná z korupcie, rodinkárstva a klientelizmu, ako aj z prepojenia na organizovaný zločin. Tieto obvinenia však strana odmietla.