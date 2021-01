Ústav farmácie v Maďarsku udelil povolenie čínskej vakcíne Sinopharm

Budapešť 29. januára (TASR) - Maďarský Národný ústav farmácie a bezpečnosti potravín (OGYÉI) vydal povolenie pre čínsku vakcínu Sinopharm proti koronavírusu SARS-CoV-2, informovala v piatok v Budapešti šéfka Úradu štátnej zdravotnej služby (ÁNTSZ) Cecília Müllerová.



"Výrobný proces tejto očkovacej látky preverovali v Pekingu experti OGYÉI," citoval Müllerovú spravodajský server Origo.hu, podľa ktorého ide o vakcínu podmienečne schválenú v Číne vlani 30. decembra. Aplikujú ju v tejto ázijskej krajine ľuďom vo veku od 18 do 59 rokov.



Výrobca tvrdí, že analýza výsledkov tretej fázy klinických testov potvrdila 79,34-percentnú účinnosť v boji proti nákaze novým druhom koronavírusu.



Počet nakazených uvedeným koronavírusom od vypuknutia pandémie stúpol na 364.909 a počet obetí na životoch dosiahol 12.374. Očkovanie proti koronavírusu dostalo doposiaľ 175.283 osôb, najmä zdravotníkov, pričom druhou dávkou vakcíny zaočkovali už 37.727 z nich.



Premiér Viktor Orbán vyhlásil, že ak do Maďarska čoskoro nepríde čínska vakcína, tak do marca bude možné zaočkovať 880.000 ľudí, v opačnom prípade až dvojnásobok.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)