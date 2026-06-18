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Ústav jadrovej ochrany v ČR školil čínskych expertov, Metnar: Šokujúce
Riaditeľ ústavu Tomáš Dropa školenia obhajoval aj tým, že prinášajú zisk.
Autor TASR
Praha 18. júna (TASR) - Štátny ústav jadrovej, chemickej a biologickej ochrany, ktorý spadá pod český Štátny úrad pre jadrovú bezpečnosť, opakovane usporiadal školenie pre čínskych vojenských expertov. Riaditeľ ústavu Tomáš Dropa školenia obhajoval aj tým, že prinášajú zisk. Bezpečnostná informačná služba (BIS) však považuje takúto spoluprácu za rizikovú. Podľa ministra vnútra ČR Lubomíra Metnara sú zistenia českého Deníka N, ktoré publikoval vo štvrtok, šokujúce. Avizoval, že riaditeľa ústavu odvolá, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Experti z pekinskej vojenskej akadémie, ktorá spadá pod čínsku armádu, sa podľa zistení denníka na školení zúčastnili už tretí rok. Vo výskumnom areáli neďaleko mesta Příbram v Stredočeskom kraji sa údajne učili, ako zaobchádzať s rádioaktívnymi a toxickými materiálmi. „Nie je to nič zakázané. Máme z toho nejaký zisk, ktorý sa spätne dostáva zase do českého výskumu,“ citoval denník riaditeľa Dropu. Podľa zistení novinárov ústav od Číňanov získal asi tri milióny korún (približne 124.000 eur).
Riaditeľ podotkol, že na školení nič utajované neukazujú. Účastníci si na ňom podľa jeho slov vyskúšajú napríklad masku či vidia filter a podobne. Dodal, že sú to veci, ktoré sa dajú nájsť aj na internete. Nedokázal povedať, aká je teda motivácia expertov z Pekingu chodiť na tieto školenia do Česka. Ústav sa okrem iného zaoberá aj školeniami ľudí z BIS a podieľa sa na projektoch so Severoatlantickou alianciou.
Metnar je zo zistení podľa svojich slov šokovaný. „Som z toho obrovsky prekvapený, nerozumiem tomu,“ citoval ho denník. Danú spoluprácu považuje za bezpečnostný incident a chce preveriť všetky jej okolnosti. „Teraz sa rieši, čo všetko sa mohli dozvedieť, kde boli a tak ďalej,“ dodal s tým, že o prípade bude hovoriť aj so spravodajskými službami. Zároveň avizoval, že riaditeľa ústavu odvolá.
BIS pred podobným typom spoluprác dlhodobo varuje. Jej hovorca Ladislav Šticha pripomenul, že vedecká a priemyselná špionáž patrí k hlavným aktivitám čínskych spravodajských služieb. Pred pekinskou Akadémiou vojenských vied varovali podľa novinárov aj Spojené štáty, ktoré ju v roku 2021 zaradili na zoznam organizácií, s ktorými Američania nemôžu obchodovať.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
Experti z pekinskej vojenskej akadémie, ktorá spadá pod čínsku armádu, sa podľa zistení denníka na školení zúčastnili už tretí rok. Vo výskumnom areáli neďaleko mesta Příbram v Stredočeskom kraji sa údajne učili, ako zaobchádzať s rádioaktívnymi a toxickými materiálmi. „Nie je to nič zakázané. Máme z toho nejaký zisk, ktorý sa spätne dostáva zase do českého výskumu,“ citoval denník riaditeľa Dropu. Podľa zistení novinárov ústav od Číňanov získal asi tri milióny korún (približne 124.000 eur).
Riaditeľ podotkol, že na školení nič utajované neukazujú. Účastníci si na ňom podľa jeho slov vyskúšajú napríklad masku či vidia filter a podobne. Dodal, že sú to veci, ktoré sa dajú nájsť aj na internete. Nedokázal povedať, aká je teda motivácia expertov z Pekingu chodiť na tieto školenia do Česka. Ústav sa okrem iného zaoberá aj školeniami ľudí z BIS a podieľa sa na projektoch so Severoatlantickou alianciou.
Metnar je zo zistení podľa svojich slov šokovaný. „Som z toho obrovsky prekvapený, nerozumiem tomu,“ citoval ho denník. Danú spoluprácu považuje za bezpečnostný incident a chce preveriť všetky jej okolnosti. „Teraz sa rieši, čo všetko sa mohli dozvedieť, kde boli a tak ďalej,“ dodal s tým, že o prípade bude hovoriť aj so spravodajskými službami. Zároveň avizoval, že riaditeľa ústavu odvolá.
BIS pred podobným typom spoluprác dlhodobo varuje. Jej hovorca Ladislav Šticha pripomenul, že vedecká a priemyselná špionáž patrí k hlavným aktivitám čínskych spravodajských služieb. Pred pekinskou Akadémiou vojenských vied varovali podľa novinárov aj Spojené štáty, ktoré ju v roku 2021 zaradili na zoznam organizácií, s ktorými Američania nemôžu obchodovať.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)