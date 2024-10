Ústav pamäti národa: Babiš ostáva v protokoloch ŠtB uvedený ako agent

Bratislava 22. októbra (TASR) - Andrej Babiš naďalej zostáva v registračných protokoloch Štátnej bezpečnosti (ŠtB) uvedený ako tajný spolupracovník v kategórii agent. Vyhlásil to Ústav pamäti národa (ÚPN) v reakcii na uzavretý zmier medzi Ministerstvom vnútra (MV) SR a Babišom. Ústav tvrdí, že nebol účastníkom daného súdneho sporu a z dohody medzi ministerstvom a českým expremiérom mu nevyplývajú povinnosti.



"Dohoda o zmieri nestojí nad zákonom, na základe ktorého je ústav povinný zverejniť registračné protokoly ŠtB," informoval TASR hovorca ÚPN Michal Miklovič.



Ústav podľa jeho slov poskytol ministerstvu na jeho vlastnú žiadosť dokumenty a analýzy, ktoré dokazujú oprávnenosť evidencie Babiša ako tajného spolupracovníka ŠtB. ÚPN tvrdí, že ministerstvo vnútra tak nebolo v dôkaznej núdzi. Rezortu ponúklo aj ďalšie konzultácie. "Túto ponuku ministerstvo nevyužilo," podotkol Miklovič.



Ak by boli zahájené ďalšie súdne spory osôb evidovaných ako tajní spolupracovníci ŠtB proti MV SR, ÚPN je pripravený poskytnúť ministerstvu súčinnosť. "V podobe poskytnutia kópií archívnych dokumentov a odborných vyjadrení k nim," spresnil hovorca.



Ministerstvo vnútra uzavretím zmieru uznalo, že bývalý český premiér Andrej Babiš bol neoprávnene evidovaný ako agent ŠtB pod krycím menom "Bureš" a že vedome s ŠtB nespolupracoval.



Český expremiér Babiš bol vo zväzkoch ŠtB vedený ako agent pod krycím menom "Bureš", sám však spoluprácu s ŠtB popiera a trvá na tom, že ho tam zaznamenali neoprávnene. "Neexistuje ani nemôže existovať jediný dôkaz, ktorý by dokazoval niečo iné, a preto som aj štyrikrát vyhral súd," uviedol pre TASR Babiš. V spore o ochranu osobnosti podal žalobu na ÚPN v roku 2012. ÚPN trval na tom, že Babiš bol vo zväzkoch ŠtB evidovaný oprávnene.