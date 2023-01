Český Ústav pre štúdium totalitných režimov rozdal ocenenia

Praha 20. januára (TASR) - Vyše dve desiatky osobností získali vo štvrtok v českom Senáte ocenenie Ústavu pre štúdium totalitných režimov (ÚSTR). Informovala o tom spravodajská stanica ČT24.



ÚSTR ocenenia udeľuje za občianske postoje, počiny a prínos. Jedným z ocenených bola i legenda českého undergroundu a disentu František Stárek, prezývaný Čuňas.



Stárek obchádza stredné školy so svojim "prednáškovým" kufríkom. Študentom rozpráva o samizdate a pre väčšiu názornosť so sebou vozí aj dobové originály. Napríklad vydanie časopisu Vokno, ktoré mu kedysi zhabala československá Štátna bezpečnosť (ŠtB) pri domovej prehliadke.



Daný výtlačok dodnes "zdobia" evidenčné nálepky, ktorými ŠtB zakázanú tlačovinu označila. Stárek ju dostal späť po nežnej revolúcii z novembra 1989.



Vokno začal Stárek vydávať koncom 70. rokov. Predtým podpísal Chartu 77 a pomáhal s jej šírením. V tom čase už mal za sebou prvé odsúdenie - v prípade hudobnej skupiny The Plastic People of the Universe. Pre časopis bol súdený ešte dvakrát.



Stárek v roku 1990 začal pracovať pre tajné služby. Teraz pôsobí v ÚSTR. O svojich skúsenostiach píše a snaží sa ich odovzdať najmä mladým ľuďom.