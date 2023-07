Ústav STEM: Česi majú najlepší vzťah k Slovensku a Švajčiarsku

Praha 14. júla (TASR) - Najlepší vzťah z vybraných krajín v Európe a vo svete majú Česi k Slovensku a Švajčiarsku. Naopak, najhoršie hodnotia Rusko a Palestínu. Zo zahraničných štátnikov je u Čechov najpopulárnejšia slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, najhorší je podľa nich ruský prezident Vladimir Putin. Vyplýva to z prieskumu, ktorý v piatok zverejnil neziskový ústav STEM, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Najlepší vzťah majú Česi dlhodobo k Slovensku, pri známkovaní ako v škole mu teraz jednotku alebo dvojku dalo 75 percent respondentov," uvádza STEM. Švajčiarsko týmito známkami ohodnotilo 69 percent opýtaných. Priaznivé hodnotenie českej verejnosti získali tiež Rakúsko, Taliansko, Holandsko, Švédsko a Kanada.



Najnižšiu priazeň majú Česi k Palestíne, Rusku a Číne. Najmenej jednotiek a dvojok síce dali Palestíne, avšak najhoršími známkami, teda štvorkou a päťkou, ohodnotili Rusko. Takéto hodnotenie mu dali dve tretiny respondentov, čo je výrazne viac než akejkoľvek inej krajine. "Po tom, ako sa ruská agresia na Ukrajine (vlani) výrazne negatívne prejavila na obraze Ruska medzi českou populáciou, zostáva hodnotenie tejto krajiny naďalej veľmi negatívne," dodal STEM.



Čo sa týka Ukrajiny, v porovnaní s rokom 2022, keď v súvislosti s ruskou inváziou získala u Čechov väčšiu priazeň, aktuálne sympatie k nej mierne klesli. Rusko si v očiach českej verejnosti mierne polepšilo, napriek tomu je na tom výrazne horšie než pred vojnou.



Najlepšie hodnotenie z vybraných zahraničných štátnikov získala slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Jednotku alebo dvojku jej udelilo 65 percent respondentov. Hneď za ňou skončil pápež František, ktorému najlepšie známky dalo 64 percent opýtaných. Títo dvaja predstavitelia majú pred ostatnými výraznejší náskok.



Najmenej populárny medzi českou verejnosťou je ruský prezident Vladimir Putin – štvorku alebo päťku by mu dalo 80 percent opýtaných. Po ňom v rebríčku najhorších nasleduje čínsky prezident Si Ťin-pching a ďalej indický premiér Nárendra Módí.



Do výskumu neziskového ústavu STEM, ktorý sa uskutočnil od 9. do 18. júna 2023, sa zapojilo 1049 respondentov starších než 18 rokov.