Ústava ČSR z roku 1920 sa stala českou národnou kultúrnou pamiatkou
Autor TASR
Praha 3. decembra (TASR) - Ústavná listina Československej republiky (ČSR) z roku 1920 a dokumenty súvisiace s jej vznikom sú novými českými národnými kultúrnymi pamiatkami. V stredu o tom rozhodla vláda Petra Fialu v demisii. Minister kultúry v demisii Martin Bax podotkol, že prvá československá ústava bola zásadná aj z hľadiska medzinárodného postavenia vtedajšej ČSR a patrila medzi najprogresívnejšie ústavy v Európe, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Okrem Zákona č. 121 z 29. februára 1920, ktorého prijatím ústavná listina vznikla, sú novými národnými kultúrnymi pamiatkami aj archiválie, ktoré dokumentujú prípravu a schvaľovanie ústavy. Ide napríklad o zväzok pozmeňovacích návrhov, dôvodových správ, návrhu preambuly a ďalších materiálov, ktoré sa podarilo zachovať. Podľa končiacej Fialovej vlády majú tieto dokumenty mimoriadny historický význam. Považuje ich za dôležité na pochopenie vývoja demokratických inštitúcií v Československu a snahy o vytvorenie stabilného a funkčného právneho poriadku.
„Ústava ČSR je nielen kľúčovým zakladajúcim dokumentom samostatného štátu ČSR, ale aj z hľadiska medzinárodného postavenia vtedajšej prvej republiky masarykovského Československa je to zásadný dokument. Na ňom bol postavený ústavný poriadok slobodnej a demokratickej krajiny a ústava patrila medzi najprogresívnejšie ústavy svojej doby vo vtedajšej Európe,“ podotkol Baxa.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
