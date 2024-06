Ústavná rada odobrila konanie predčasných volieb vo Francúzsku

Paríž 21. júna (TASR) - Francúzska Ústavná rada zamietla vo štvrtok všetky námietky proti konaniu predčasných parlamentných volieb. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.



Ústavná rada rozhodla, že stanovené termíny volieb nie sú v rozpore s ústavou a neohrozujú závažnosť volieb. Posudzovala pritom sťažnosti, ktoré spochybňovali také rýchle konanie volieb.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyhlásil predčasné parlamentné voľby po tom, ako jeho centristická strana Obroda (RE) utrpela vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP) porážku. Prvé kolo volieb sa uskutoční 30. júna a druhé 7. júla.



Politické strany, ktoré sa momentálne venujú predvolebnej kampani, mali do uplynulej nedele čas na to, aby zostavili svoje kandidátky.



Tisíce ľudí minulý týždeň protestovali v uliciach francúzskych miest. Báli sa posunu krajiny smerom doprava, konštatuje DPA. Stovky ľudí aj vo štvrtok v meste Marseille vyjadrovali nespokojnosť s krajne pravicovým Národným združením (RN) Marine Le Penovej, ktoré zvíťazilo v Eurovoľbách.