Ústavná rada v Alžírsku prijala odstúpenie prezidenta Butefliku

Buteflika oznámil svoju rezignáciu v utorok po tom, ako ho ministerstvo obrany vyzvalo, aby okamžite odstúpil.

Alžír 3. apríla (TASR) - Alžírska Ústavná rada prijala v stredu odstúpenie dlhoročného prezidenta Abdala Azíza Butefliku. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na alžírsku štátnu televíziu.



Buteflika oznámil svoju rezignáciu v utorok po tom, ako ho ministerstvo obrany vyzvalo, aby "okamžite" odstúpil.



Ministerstvo vo vyhlásení uviedlo, že už "nemožno strácať čas" na ústavný proces, ktorý by Butefliku označil za nespôsobilého funkcie.



Alžírčania už niekoľko týždňov požadovali v uliciach odstúpenie 82-ročnej hlavy štátu a radikálne zmeny politického systému v tejto severoafrickej krajine bohatej na energetické suroviny.



Buteflika, ktorý bol prezidentom Alžírska 20 rokov, v roku 2013 utrpel mozgovú porážku a na verejnosti sa odvtedy objavoval iba zriedka. Jeho súčasné štvrté funkčné obdobie sa malo skončiť 28. apríla.



Do prezidentských volieb by mal byť dočasným lídrom 77-ročný Buteflikov spojenec - predseda hornej komory parlamentu Abdalkádir Binsaláh. To však môže ešte viac nahnevať protestujúcich, ktorí považujú súčasné politické elity za tajnostkárske a skorumpované, dodáva agentúra AP.