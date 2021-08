Ústavná rada vo Francúzsku schválila používanie covidpasov

Paríž 5. augusta (TASR) - Francúzska Ústavná rada, najvyššia inštitúcia súdnej moci v krajine, vo štvrtok schválila používanie tzv. covidových pasov, ktorými sa Francúzi budú musieť preukázať pri vstupe do reštaurácií, kaviarní, vlakov či lietadiel, aby dokázali, že sú zaočkovaní proti koronavírusu alebo majú negatívny výsledok testu. Informovala o tom agentúra AFP.



Covidpasom sa okrem toho obyvatelia Francúzska budú musieť preukázať aj pri vstupe do niektorých nákupných centier, do domovov dôchodcov alebo nemocníc, kde sa covidpas bude vyžadovať od ľudí, ktorí nepotrebujú urgentnú zdravotnú starostlivosť. Súd však zároveň rozhodol, že absencia tohto preukazu nesmie spôsobiť, aby pacientovi nebola poskytnutá zdravotná starostlivosť.



Covidové pasy budú vo Francúzsku povinné od 9. augusta. Koronavírusový pas je vo Francúzsku od 21. júla už povinný pre návštevníkov múzeí, kín a kultúrnych centier s kapacitou nad 50 osôb.



Nový zákon, ktorý nariaďuje používanie covidpasov, prijali koncom júla obe komory parlamentu. Obyvatelia krajiny takýto preukaz získajú, keď predložia doklad o úplnej zaočkovanosti schválenými vakcínami, potvrdenie o prekonaní nákazy koronavírusom alebo negatívny výsledok testu. Legislatíva zároveň všetkým zdravotníckym pracovníkom nariaďuje povinné očkovanie.



Proti zavedeniu covidových pasov protestovali vo Francúzsku aj tento víkend tisíce ľudí, ktorí obvinili francúzskeho prezidenta Emanuela Macrona zo zdravotníckej "diktatúry".