Ústavnú žalobu proti Trumpovi zašlú do Senátu v pondelok

Washington 22. januára (TASR) - Predsedníčka americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová plánuje v pondelok poslať do Senátu ústavnú žalobu proti Donaldovi Trumpovi. Začne sa tak proces impeachmentu voči exprezidentovi za "podnecovanie povstania" v súvislosti s násilným útokom jeho stúpencov na budovu Kapitolu. Oznámil to v piatok líder demokratickej menšiny v Senáte Chuck Schumer.



"Bude proces... Bude to riadny proces, bude to spravodlivý proces," uviedol Schumer, ktorého citovala agentúra AP.



"Proces sa bude konať v Senáte Spojených štátov a bude sa hlasovať o tom, či bude prezident uznaný za vinného," citovala Schumera agentúra AFP.



Líder republikánov v Senáte Mitch McConnell ešte vo štvrtok večer uviedol, že začiatok procesu chcú posunúť na približne polovicu februára. Cieľom je zaistiť, aby mali všetky zúčastnené strany dostatok času sa na tento proces pripraviť.



Snemovňa reprezentantov schválila 13. januára podanie ústavnej žaloby na Trumpa za "podnecovanie povstania" v súvislosti s násilným útokom jeho stúpencov na budovu Kapitolu. Trump sa tak stal jediným prezidentom, na ktorého bola podaná ústavná žaloba dvakrát v priebehu funkčného obdobia. Prvýkrát čelil impeachmentu v decembri 2019.



Stúpenci dosluhujúceho republikánskeho prezidenta vtrhli 6. januára do budovy Kapitolu a prerušili tak spoločné zasadnutie oboch komôr Kongresu, na ktorom sa potvrdzovalo víťazstvo Bidena v novembrových voľbách. Vzniknutý chaos a násilie viedli k smrti piatich ľudí. Trump predtým svojich priaznivcov opätovne burcoval nepodloženými obvineniami o zmanipulovaní volieb a nabádal ich, aby pochodovali ku Kapitolu. Samotný Trump popiera, že by bol nabádal svojich stúpencov na násilnosti.