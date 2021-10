Ústavný právnik: Zemanov stav by mali poznať aspoň najvyšší činitelia

Miloš Zeman, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Brno 15. októbra (TASR) - V súvislosti so značne neprehľadnou situáciou okolo hospitalizovaného českého prezidenta Miloša Zemana by bolo ideálne, keby sa uzdravil natoľko, aby mohol vykonávať svoje právomoci, alebo aby sám uznal, že toho nie je schopný, a odstúpil. Ak ani jedno z toho nenastane, vedenie nemocnice by prostredníctvom ošetrujúceho lekára malo o zdravotnom stave prezidenta podať základné informácie prinajmenšom relevantným ústavným činiteľom. Pre TASR to uviedol vedúci Katedry ústavného práva a politológie na Masarykvoej univerzite v Brne David Kosař.Podľa Kosařa by o Zemanovom zdravotnom stave mali byť prípadne informovaní aspoň predseda vlády, predseda Poslaneckej snemovne a predseda Senátu. Malo by ísť o informáciu v rozsahu potrebnom na posúdenie, či je prezident schopný vykonávať svoje právomoci. To by následne obom komorám parlamentu umožnilo sa rozhodnúť, či sú splnené podmienky pre aktiváciu článku 66 Ústavy Českej republiky a dočasné prenesenie prezidentových právomocí na iných ústavných aktérov – na vyššie zmieneného predsedu vlády, predsedu Poslaneckej snemovne a predsedu Senátu.povedal Kosař.Ako však ďalej uviedol, z etického hľadiska sa nikomu veľmi nechce do aktivácie čl. 66 ústavy, navyše ešte pri nedostatku informácií o skutočnom zdravotnom stave prezidenta.skonštatoval Kosař.Úplne sa "zbaviť prezidenta" bez jeho vôle však nie je možné, keďže ústava odvolať prezidenta neumožňuje.doplnil Kosař.