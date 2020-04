Ústavný súd ČR zamietol sťažnosti proti opatreniam vlády

Praha 28. apríla (TASR) – Český Ústavný súd dnes zamietol sťažnosti proti vyhláseniu núdzového stavu, prijatiu krízového opatrenia a niekoľkým ďalším opatreniam ministerstva zdravotníctva, informoval spravodajský server Novinky.cz.



Ústavný súd prijal celkovo 11 sťažností proti opatreniam vlády a ministerstva zdravotníctva. Jeden podnet podávateľ stiahol, a tak sa súd zaoberal desiatimi.



Ľudia sa sťažovali na obmedzenie pohybu na území ČR i na zákaz cestovať za hranice krajiny, na povinné nosenie rúšok, uzavretie škôl, obmedzenie maloobchodného predaja a prevádzky úradov i na zákaz mať počas pôrodu pri sebe sprievod.



Vyhlásenie núdzového stavu je podľa Ústavného súdu "aktom vládnutia", ktorý nepodlieha kontrole Ústavného súdu a "je preskúmateľný primárne demokraticky zvoleným orgánom, ktorým je Poslanecká snemovňa Parlamentu ČR". Preto sa súd podľa Noviniek.cz sťažnosťou nemohol zaoberať.



V súvislosti s obmedzením pohybu osôb súd konštatoval, že sťažovateľka nebola oprávnená na to, aby návrh podala.



Mestský súd v Prahe minulý týždeň zrušil s účinnosťou od 27. apríla štyri opatrenia ministerstva zdravotníctva, ktoré obmedzovali voľný pohyb osôb a obchod, pripomínajú Novinky.cz.



Núdzový stav v ČR v súčasnosti platí do 30. apríla a predseda ústredného krízového štábu Jan Hamáček už predtým avizoval, že by malo dôjsť k jeho predĺženiu. Poslanci o tomto návrhu rozhodujú 28. apríla.