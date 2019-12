Ústavný súd sa zaoberá sťažnosťou AfD na výroky Seehofera

Karlsruhe 17. decembra (TASR) - Nemecký minister vnútra Horst Seehofer sa bude musieť obhajovať na Spolkovom ústavnom súde po tom, ako pravicovo-populistická strana Alternatíva pre Nemecko (AfD) podala naňho sťažnosť za výroky, ktoré vyslovil na jej adresu v dávnejšom rozhovore pre agentúru DPA. Podľa agentúry to oznámil v utorok samotný ústavný súd so sídlom v Karlsruhe.



Seehofer, ktorý je politikom konzervatívnej Kresťanskosociálnej únie (CSU), kritizoval ako "rozvratnícke" správanie pravicových populistov v Spolkovom sneme, keď sa v septembri 2018 postavili proti prezidentovi Frankovi-Walterovi Steinmeierovi. Poslanecký klub AfD si chcel vtedy vynútiť rozpravu o rozpočte kancelárie prezidenta v reakcii na to, že propagoval vystúpenie ľavicovej punkovej skupiny proti rasizmu.



Seehofer okrem iného povedal: "Stavajú sa proti tomuto štátu. Môžu hoci aj tisíckrát tvrdiť, že sú demokrati." Ministerstvo vnútra zverejnilo tento text aj na svojej internetovej stránke.



AfD obviňuje Seehofera z toho, že štátne zdroje využil neprípustným spôsobom na šírenie stranícko-politických vyhlásení. Minister však odmieta, že by porušil svoju povinnosť zachovávať pri výkone funkcie politickú neutralitu. Obrana prezidenta bola podľa neho legitímna.



Ústavný súd vytýčil v tejto záležitosti pojednávanie na 11. februára.



AfD už raz na ústavnom súde docielila vynesenie rozsudku proti členovi spolkovej vlády. Išlo vtedy o ministerku školstva Johannu Wankovú z Kresťanskodemokratickej únie (CDU), ktorej rezort vydal vyhlásenie pod titulom "Červená karta pre AfD".