Ústavný súd v Česku zrušil zmrazenie sudcovských platov
Predseda ÚS pripomenul, že vláda návrh zákona o zmrazení platov vlani predložila až v októbri, pričom rokovanie o ňom pokračovalo aj v roku 2025.
Autor TASR
Praha 7. októbra (TASR) - Ústavný súd (ÚS) v Česku zrušil tohtoročné zmrazenie platov v justícii, ku ktorému pristúpila končiaca vláda z dôvodu úspor v štátnom rozpočte. Súd označil zásah do platového mechanizmu za protiústavný a neodôvodnený a skritizoval proces, akým bol zákon prijatý a odôvodnený. Ministerstvo spravodlivosti tak bude musieť platy spätne dorovnať, čo ho vyjde na stovky miliónov korún. Podľa predsedu ÚS Josefa Baxu je potrebné robiť takéto kroky systémovo, aby nevyvolávali žiadne pochybnosti. Povedal to v utorok po vyhlásení nálezu súdu, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Nie je v českom právnom poriadku žiadny iný zákon, ktorý by bol toľkokrát predmetom prieskumu Ústavného súdu, ako je práve zákon o platoch predstaviteľov štátnej moci a tiež sudcov. Je to zákon, ktorý bol prijatý pred 30 rokmi a je doň neustále zasahované ako zákonodarcom, tak Ústavným súdom. Nie je to dobrá vizitka,“ zdôraznil Baxa.
Platová základňa pre sudcov mala podľa štandardného výpočtového mechanizmu prekročiť 130.000 korún (5340 eur) mesačne, vláda ju však na tento rok stanovila na 121.685 korún, čo sudcovia považovali za protiústavné a obrátili sa preto na ÚS. Ten uviedol, že zásahy do platov sudcov musia byť výnimočným opatrením a vláda ich musí riadne odôvodniť. To sa však podľa súdu nestalo, lebo jej argument, že by sa sudcovia mali uskromniť z dôvodu šetrenia verejných financií, neobstojí, keďže v tom istom čase sa náklady na prevádzku Úradu vlády zvýšili z 1,2 miliardy na 1,6 miliardy korún, podotkla sudkyňa Lucia Dolanská Bányaiová.
Predseda ÚS pripomenul, že vláda návrh zákona o zmrazení platov vlani predložila až v októbri, pričom rokovanie o ňom pokračovalo aj v roku 2025. „Ešte je v pamäti ten zmätok, že nebolo zrejmé, podľa čoho budú sudcom vyplácané platy,“ pripomenul situáciu zo začiatku roka Baxa. Podotkol, že Senát k zákonu neprijal žiadne uznesenie a prezident ho vetoval.
„To je vizitka práce, ktorú sme, pochopiteľne, tiež museli zobrať do úvahy, a preto ten náš dnešný nález nemôže byť pre nikoho prekvapujúci. Je nám to ľúto, že sme opäť museli venovať svoju energiu tomu, aby sme povedali to, čo sme už opakovali v minulosti toľkokrát: že je tu platový automat, ktorý je práve preto, aby sa do toho zákona nemuselo zasahovať, či už z politických, ekonomických alebo iných dôvodov. Vedomé porušovanie ústavy sa nesmie vyplácať z akýchkoľvek dôvodov,“ dodal Baxa.
