Prípad streľby na fakulte:Súd zamietol sťažnosť na neverejné rokovania

Praha 1. apríla (TASR) - Poslanecká vyšetrovacia komisia neporušila práva pozostalých, keď streľbu na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej (FF UK) vyšetrovala bez účasti verejnosti. Konštatoval to český Ústavný súd (ÚS), keď zamietol sťažnosť matky jednej z obetí, ktorá sa usilovala o možnosť zúčastniť sa na rokovaní komisie. ÚS podotkol, že komisia nie je súdny orgán. Na základe utorkovej správy servera Novinky.cz o tom informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Poslanecká snemovňa ustanovila v júni minulého roka vyšetrovaciu komisiu, ktorej úlohou bolo zmapovať tragickú streľbu z decembra 2023. Strelec vtedy na FF UK zabil 13 ľudí, jedna ďalšia osoba neskôr zomrela v nemocnici, a zranil ďalších 25 ľudí.



Úlohou komisie tiež bolo vyhodnotiť efektivitu zásahu či dať podnety na lepšie zvládanie podobných udalostí. Na začiatku tejto činnosti si jej členovia odhlasovali, že ich rokovania budú neverejné a s médiami bude komunikovať primárne predseda komisie.



S týmto postupom ale nesúhlasila matka jednej z obetí a podala proti tomu ústavnú sťažnosť. Tvrdila, že ako matka obete by mala mať právo zúčastniť sa na každom konaní, ktoré sa streľby týka. V sťažnosti sa píše, že sa obávala politických tlakov, ktoré podľa nej mohli brániť záveru o zodpovednosti konkrétnych osôb.



Ústavný súd v zdôvodnení napísal, že vyšetrovacia komisia nie je povinná rokovať verejne, pretože jej zasadnutia nie sú ani schôdzou parlamentu, ani súdnym konaním. Zdôraznil, že jej rola sa od úlohy orgánov činných v trestnom konaní, v ktorom sú práva obetí trestných činov a poškodených chránené, odlišuje.



„Ani status obete trestného činu či poškodeného v trestnom konaní nezakladá žiadne ústavné subjektívne právo, ktoré by mohlo byť uznesením vyšetrovacej komisie o neverejnosti rokovania dotknuté,“ dodal súd.



Komisia v januári predstavila výsledky vyšetrovania, v ktorých uviedla, že nezistila pochybenia v postupe zložiek integrovaného záchranného systému, ktoré by ovplyvnili skutkový dej udalosti. Niektoré nedostatky našla v oblasti operačného a taktického riadenia pred začiatkom streľby.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)