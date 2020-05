Ústavný súd v Kosove pozastavil proces formovania novej vlády

Priština 2. mája (TASR) - Kosovský ústavný súd pozastavil v sobotu platnosť prezidentského dekrétu zameraného na sformovanie novej vlády, ktorá má nahradiť dočasný kabinet premiéra Albina Kurtiho. Informovala o tom agentúra DPA.



Kurtiho vláde vyslovil kosovský parlament nedôveru 25. marca a odvtedy je poverený jej dočasným vedením. Vo funkcii zostane prinajmenšom do 29. mája.



Kosovský prezident Hashim Thaci poveril minulý štvrtok zostavením vlády bývalého vicepremiéra Avdullaha Hotiho z Demokratickej ligy Kosova (LDK). Sudcovia tamojšieho ústavného súdu však v piatok platnosť príslušného nariadenia pozastavili do konca mája, uviedol v sobotu miestny denník Koha Ditore.



Kurti sa následne obrátil na ústavný súd. Za protiústavné totiž považuje to, že prezident svojím nariadením obišiel jeho ľavicovú stranu Sebaurčenie (LV), ktorá má najviac mandátov v parlamente.



Kosovo sa už niekoľko týždňov nachádza v politickej kríze, ktorú ešte viac prehĺbila pandémia nového koronavírusu. Tá totiž vyvolala spory medzi prezidentom a premiérom. Prezident Thaci tlačil na vyhlásenie núdzového stavu, aby získal mimoriadne právomoci. Keď to však Kurti odmietol, konzervatívna LDK na nátlak amerických diplomatov odišla z vládnucej koalície s Kurtiho LV. Krátko na to sa rozpadla vláda.