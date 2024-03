Ústavný súd v Rakúsku sprísnil podmienky na podnikanie v gastronómii

Viedeň 9. marca (TASR) - Na vstup do podnikania v oblasti gastronómie v Rakúsku v budúcnosti nebude postačovať akýkoľvek akademický titul. Rozhodol o tom rakúsky ústavný súd, ktorý spochybnil platnosť súčasnej právnej úpravy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Doteraz platná vyhláška o pohostinských službách umožňovala v Rakúsku otvoriť si reštauráciu každému, kto má vysokoškolské vzdelanie. Ústavný súd to v rozhodnutí z konca februára, ktoré bolo zverejnené v piatok (8. 3.), označil za porušenie zásady rovnosti, keďže vo všetkých ostatných prípadoch sa požaduje preukázanie príslušných odborných znalostí.



Prípad sa týkal spoločnosti, ktorá spočiatku prevádzkovala voľnú živnosť v oblasti pohostinstva, na ktorú sa nevyžadoval žiadny osobitný doklad o kvalifikácii. Pri maximálne ôsmich stoloch sa môžu predávať len "jednoduché jedlá", nealkoholické nápoje a pivo, čo zahŕňa napríklad stánok s klobásami.



V júni 2022 však chcel konateľ spoločnosti rozšíriť podnikanie na "kaviarenskú reštauráciu" a svoj projekt zaregistroval na miestnom úrade vo Viedni. Ako dôkaz kvalifikácie uviedol svoje osvedčenia z obchodnej administratívy a obchodného práva, hoci tie nedokazovali, že úspešne ukončil štúdium. Správny orgán to preto nepovažoval za dôkaz o kvalifikácii a žiadosť zamietol. So svojím odvolaním na správnom súde vo Viedni konateľ neuspel.



Jeho prípad nakoniec skončil na ústavnom súde. V rámci svojho preskúmania platnej vyhlášky vyjadril pochybnosti o tom, či vysokoškolský diplom môže skutočne preukázať odbornú spôsobilosť na podnikanie v oblasti verejného stravovania. Osvedčenie o kvalifikácii by malo slúžiť na zabezpečenie určitého štandardu služieb z hľadiska ochrany spotrebiteľa, konštatoval súd.



Z hľadiska ochrany spotrebiteľa je vo verejnom záujme zabezpečiť určitý štandard odborných služieb prostredníctvom dôkladnej odbornej prípravy a dostatočných praktických skúseností, uvádza sa ďalej v rozhodnutí. Tieto obavy sa "nepodarilo rozptýliť", uzavrel súd.