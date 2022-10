Ústavný súd v Rusku odobril zmluvy o prijatí ukrajinských území

Moskva 2. októbra (TASR) - Ústavný súd Ruskej federácie schválil zmluvy o prijatí okupovaných ukrajinských oblastí do Ruskej federácie, ktoré boli podpísané 30. septembra v moskovskom Kremli.



Ústavný súd vo svojom vyhlásení z 2. októbra 2022 konštatuje, že medzinárodné zmluvy o prijatí Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky, ako aj Záporožskej a Chersonskej oblasti do Ruskej federácie sú v súlade s ústavou Ruskej federácie.



Toto oznámenie bolo zverejnené na webovej stránke ruského ústavného súdu, informovala v nedeľu agentúra AFP.



Zistenie ústavnosti týchto zmlúv je len jedným z krokov, ktoré majú predchádzať pripojeniu týchto okupovaných ukrajinských území k Rusku.



Podpísané zmluvy musia ešte totiž schváliť obe komory parlamentu - Štátna duma a Rada federácie, ako aj ruský prezident Vladimir Putin.