Ústavný súd vyhovel skupine senátorov a zrušil časť volebného zákona

Praha 3. februára (TASR) - Ústavný súd ČR vyhovel v stredu sťažnosti senátorov a zrušil časť volebného zákona. Jeho verdikt bude mať vplyv už na tohtoročné voľby do Poslaneckej snemovne, uviedol spravodajský server Novinky.cz.



Z rozhodnutia okrem iného vyplýva, že volebným koalíciám bude pre vstup do parlamentu stačiť zisk piatich percent hlasov, ako je to u samostatne kandidujúcich strán.



Skupina senátorov zo strán a hnutí Starostovia a nezávislí (STAN), KDU-ČSL a TOP 09 vo svojej sťažnosti podanej ešte v roku 2017 poukázala na skutočnosť, že koalícia dvoch strán potrebuje pre vstup do parlamentu získať desať percent hlasov a koalícia troch strán 15 percent.



"Stanovenie uzatváracích klauzúl pre koalície politických strán je podľa Ústavného súdu v rozpore s ústavou," uvádza sa v rozhodnutí.



Za protiústavné senátori považujú taktiež to, že malé strany potrebujú pre zisk jedného poslaneckého mandátu vo voľbách dostať viac hlasov, než veľké politické subjekty. Tento jav je výsledkom D'Hondtovej metódy prerozdeľovania mandátov podľa politickej príslušnosti zvolených poslancov, ktorá sa v ČR používa.



Podľa súdu je potrebné, aby každá strana získala podiel mandátov, ktorý zodpovedá jej zisku hlasov vo voľbách. Doteraz bral víťaz volieb viac mandátov, než mu prislúchalo podľa percenta získaných hlasov, a to práve na úkor menších strán, pripomínajú Novinky.cz. Ústavný súd zároveň dodal, že nechce dávať politikom presné inštrukcie, ako mandáty určiť.



Zmeny sa budú týkať už nadchádzajúcich jesenných volieb do Poslaneckej snemovne, ktoré sa budú konať 8. a 9. októbra. Poslanci majú podľa súdu dostatok času "prijať nové právne úpravy, ktoré nahradia zrušené časti paragrafov volebného zákona".



Český prezident Miloš Zeman v pondelok vyhlásil, že v súčasnej situácii, keď už boli vypísané voľby do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR a začala sa kampaň, považuje zasahovanie do ústavného procesu za "ústavne nezodpovedné". V prípade, keď obe komory Parlamentu ČR nedosiahnu dohodu napríklad na usporiadaní volebných krajov, nastáva podľa Zemana okamih "ústavnej krízy, pre ktorú nemá Ústava ČR nastavené spôsoby riešenia.



Zeman Ústavný súd ČR vyzval, aby si bol vedomý všetkých následkov, ktoré môže prípadné zrušenie časti volebného zákona spôsobiť.