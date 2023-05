Ústup pri Bachmute znamená nedostatok dôveryhodných jednotiek Ruska

Londýn 13. mája (TASR) - Ukrajinské jednotky opätovne dobyli najmenej kilometer územia vo východoukrajinskom priemyselnom meste Bachmut a stiahnutie ruských síl z niektorých tamojších pozícií odráža "závažný nedostatok dôveryhodných bojových jednotiek", uviedlo v sobotu britské ministerstvo obrany. TASR informuje na základe správy denníka The Guardian.



Ministerstvo na základe najnovších odhadov britských tajných služieb zároveň uviedlo, že časti ruskej 72. samostatnej motostreleckej brigády sa pravdepodobne "v nepriaznivom zmysle slova" stiahli zo svojich pozícií na južnom krídle operácie v Bachmute.



Oblasť je takticky významná, pretože to bolo ruské predmostie na západnej strane kanála Severný Donec-Donbas, ktoré označovalo frontovú líniu cez časti tohto územia, uviedol britský rezort obrany na svojom účte na sociálnej sieti Twitter.



Spomínaná ruská 72. samostatná motostrelecká brigáda je podľa Londýna zložkou tretieho ruského armádneho zboru, ktorý bol vytvorený na jeseň 2022 a čelil obvineniam súvisiacim so zlou morálkou a obmedzenou bojovou efektivitou, cituje The Guardian.



Nasadenie tejto brigády do takéhoto náročného a operačne významného sektora zdôrazňuje podľa britského ministerstva obrany závažný nedostatok dôveryhodných bojových jednotiek na strane Ruska.