Ústupky neprinútia Rusko ukončiť vojnu, vyhlásil Zelenskyj
Americký prezident Donald Trump a ruský prezident Vladimir Putin budú v piatok 15. augusta hovoriť na Aljaške o možnom mierovom riešení tri a pol roka trvajúcej vojny Ruska proti Ukrajine.
Autor TASR
Kyjev 11. augusta (TASR) - Rusko odmieta pristúpiť na prímerie, a preto nesmie byť odmenené ani zvýhodnené, vyhlásil v pondelok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ústupky podľa neho neprinútia Rusko, aby ukončilo vojnu, ktorú už viac než tri roky vedie proti Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Ďalší týždeň sa skončil bez toho, aby Rusko akokoľvek reagovalo na početné požiadavky sveta a zastavilo zabíjanie,“ uviedol Zelenskyj na sieti X s tým, že za posledných 24 hodín došlo na frontovej línii k 137 bojom. „A tak je to každý deň. Ruská armáda neznižuje svoj tlak,“ poznamenal. Rusko podľa neho za uplynulý týždeň vypustilo proti Ukrajine viac než 1000 bômb a 1400 útočných dronov, zatiaľ čo pokračuje aj v raketových úderoch.
„Rusko predlžuje vojnu, a preto si zaslúži silnejší globálny tlak. Rusko odmieta zastaviť zabíjanie, a preto nesmie dostať žiadne odmeny ani výhody. A to nie je len morálne stanovisko – je to racionálne stanovisko. Ústupky vraha nepresvedčia. Zato skutočne silná ochrana života vrahov zastaví,“ napísal ukrajinský prezident.
Poľský premiér Donald Tusk predtým informoval, že medzi lídrami viacerých európskych krajín je zhoda na odmietnutí ruských podmienok predpokladajúcich obsadenie ukrajinských území. Spoločné stanovisko podľa neho vzniklo po konzultáciách s prezidentom Francúzska Emmanuelom Macronom, nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom, predsedníčkou vlády Talianska Giorgiou Meloniovou, prezidentom Fínska Alexanderom Stubbom a britským premiérom Keirom Starmerom.
„Neakceptujeme podmienky Ruska, ktoré znamenajú jednoducho obsadenie území Ukrajiny,“ vyhlásil Tusk. Zdôraznil, že Európa zostáva jednotná s ohľadom na tohtotýždňové stretnutie medzi Trumpom a Putinom. „Hranice štátov nemožno meniť použitím sily. Vojna, ktorú začalo Rusko, nemôže priniesť agresorovi výhody,“ dodal.
