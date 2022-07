Usvedčený 101-ročný bývalý nacistický dozorca sa odvolal voči verdiktu

Postupim 4. júla (TASR) - Niekdajší nacistický dozorca, 101-ročný Josef Schütz, sa odvolal proti päťročnému väzenskému trestu, ktorý mu minulý týždeň vymeral nemecký súd za spoluúčasť na vražde tisícok väzňov v nacistickom koncentračnom tábore Sachsenhausen.



Jeho odvolanie potvrdil v pondelok brandenburský krajinský súd v meste Neuruppin, informuje agentúra DPA.



Po doručení písomného verdiktu má odsúdený mesiac na to, aby svoje odvolanie odôvodnil, priblížila hovorkyňa tohto súdu Iris le Claireová. Dodala, že krajinský súd musí do 27. septembra na jeho odvolanie písomne zareagovať, pričom o samotnom odvolaní potom rozhodne Spolkový súdny dvor.



Schütz počas celého procesu popieral, že by bol v rokoch 1942 až 1945 dozorcom v koncentračnom tábore Sachsenhausen. Prokuratúra pritom predložila súdu okrem iných dôkazov aj dokumenty, ktoré ho ako dozorcu v tomto tábore identifikovali prostredníctvom mena a tiež miesta i dátumu narodenia.



Obhajca obžalovaného Stefan Waterkamp bezprostredne po verdikte informoval, že jeho klient sa voči rozsudku odvolá. Poukazoval pri tom na to, že Spolkový súdny dvor dosiaľ nepovažoval pozíciu dozorcu v koncentračnom tábore za dostatočnú na odsúdenie za napomáhanie v nacistických zločinoch.



Nemecká prokuratúra sa aj viac ako 70 rokov po skončení druhej svetovej vojny snaží postaviť všetkých žijúcich spolupracovníkov nacistického režimu pred súd, píše DPA. Odsúdenie bývalého dozorcu Johna Demjanjuka v roku 2011 vytvorilo pre podobné prípady právny precedens. Odvtedy v Nemecku usvedčili viacerých vojnových zločincov vrátane účtovníka v Osvienčime Oskara Gröninga a bývalého dôstojníka SS Reinholda Hanninga, ktorí si rozsudok za napomáhanie pri masových vraždách vypočuli vo veku 94 rokov.