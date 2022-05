Úrad pre Slovákov v zahraničí: Vo Švajčiarsku žije 18.822 Slovákov

Bratislava 20. mája (TASR) - Vo Švajčiarsku žije podľa oficiálnych štatistík spred dvoch rokov 18.822 Slovákov. Krajanské organizácie odhadujú, že by ich mohlo byť 25.000. Pre TASR to uviedla Kristína Kottrová z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ).



Slováci žijú najmä vo švajčiarskych mestách Bern, Zürich, Ženeva, Bazilej, Aarau, Winterthur, Sankt Gallen, Fribourg, Luzern, Olten, Montreux a Lugano. "Najaktívnejší krajanský život zaznamenávame v Zürichu a v Ženeve," podotkla Kottrová.



Od roku 2013 pôsobí Slovenská škola a škôlka v Zürichu. Deti sa tam podľa Kottrovej učia slovenčinu raz do týždňa v rozsahu dvoch hodín. Zakladateľkou a riaditeľkou je Monika Mareková. "Tento projekt zastrešuje aj škôlku v blízkom Luzerne a školu vo Winterthure, spolu tieto centrá navštevuje viac ako 70 detí vo veku od troch do 14 rokov," poznamenala. Škola patrí medzi centrá ISEIA - Medzinárodného inštitútu a asociácie slovenských vzdelávacích centier, doplnila Kottrová. Na chod školy finančne prispieva aj Slovensko.



Slovenské komunity vo Švajčiarsku prežívajú podľa Kottrovej náročné obdobie. "Z generácie prisťahovalcov po roku 1968 ostáva už málo aktívnych členov, mladá generácia zase necíti potrebu združovať sa tradičným spôsobom," skonštatovala.



Najstaršou a najaktívnejšou krajanskou organizáciou bolo Združenie Slovákov vo Švajčiarsku fungujúce od jesene 1969. Svoju činnosť ukončilo v roku 2019. "Činnosť bývalého Združenia Slovákov vo Švajčiarsku sa snažil podchytiť projekt slovak.ch - web a sociálne siete, s cieľom združovať krajanov a poskytovať im priestor. Momentálne je však taktiež pred zánikom," zhodnotila Kottrová.



V Ženeve pôsobí Kultúrno-ekonomické centrum strednej Európy - Centeuro, ktoré prezentuje slovenských umelcov a poskytuje priestor na krajanské aktivity. Činnosť je podľa Kottrovej podporená dotáciami ÚSŽZ.



Vo Švajčiarsku sú aktívne folklórne súbory, napríklad folklórne súbory Kolečko v Zürichu. Kottrová povedala, že združuje Slovákov, Čechov aj Švajčiarov, ktorí si obľúbili slovenskú kultúru a učia sa slovenčinu. V Zürichu pôsobí aj folklórny súbor Furmanka, v Ženeve súbor Kamzík a vo Wallisellene je Detský folklórny súbor Slováčik. Kottrová podotkla, že aj tieto súbory podporuje dotáciami ÚSŽZ.



"Slovenské komunity vo Švajčiarsku nemajú vlastné priestory, združujú sa na dobrovoľnej báze, často s pomocou Slovenskej katolíckej misie (SKM), ktorá je vo Švajčiarsku veľmi aktívna," približuje Kottrová s tým, že od roku 2013 vydáva štvrťročník Misijný informátor. SKM sa venuje podujatiam krajanského charakteru a dáva priestor na realizáciu krajanských komunít, doplnila.