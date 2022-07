Utečenceký tábor na Lampeduse je opäť značne preplnený

Rím 27. júla (TASR) - Utečenecký tábor na talianskom ostrove Lampedusa je opäť preplnený, a to len dva týždne po tom, ako ho talianske úrady čiastočne vypratali tak, že migrantov z neho premiestnili na Sicíliu. Talianska agentúra ANSA v stredu informovala, že v tábore - navrhnutom na ubytovanie 350 ľudí - je aktuálne takmer 2000 osôb.



Len počas noci na stredu sa k Lampeduse doplavili tri ďalšie lode s migrantmi, ktorí podľa talianskych médií pochádzajú zo Sýrie, Egypta, Sudánu a viacerých ďalších afrických krajín. Dve z týchto lodí sa k Lampeduse doplavili z Tuniska a tretia prišla z Líbye.



Ostrov Lampedusa leží zhruba 200 kilometrov južne od Sicílie a približne 150 kilometrov východne od Tuniska. Tamojší utečenecký tábor naposledy čiastočne vypratali počas druhého júlového víkendu, keď z neho talianske námorníctvo presunulo na Sicíliu vyše 1000 ľudí.



Taliansky denník La Stampa v stredu informoval, že úrady dbajú na to, aby sa do tejto oblasti teraz nedostal ani jeden ďalší migrant. Na ostrove boli postavené nové strážne veže a hliadkujú tam vojaci, uvádza denník. "Ostrov sa drží. Je to problém (migrácia), ktorý si, našťastie, turisti nevšimnú," povedal Filippo Mannino, nový starosta Lampedusy.



Podľa správy tohto talianskeho denníka mali v stredu turisti na tomto ostrove iné problémy, a to nefunkčné bankomaty i nemožnosť platiť kartou. Niektorí z nich sa pritom údajne z tohto dôvodu vydali na výlet do Palerma na Sicílii, aby si tam vybrali hotovosť.