Utečenci zo Sýrie sa pokúsili utiecť z Grécka prezlečení za športovcov

Atény 30. marca (TASR) - Tretíkrát za posledné tri roky sa sýrski migranti pokúsili utiecť z Grécka vydávaním sa za športový tím. Informovala o tom v pondelok grécka polícia.



Podľa agentúry AFP sa deväť Sýrčanov prezlečených za členov volejbalového tímu s falošnými cestovnými dokladmi pokúsilo v nedeľu večer v Aténach nastúpiť na let do Viedne. Policajti ich však zastavili.



AFP pripomenula, že vlani bolo zatknutých iných 12 Sýrčanov, ktorí sa vydávali za hádzanárov, pričom na kontrolu predložili falošné bulharské pasy. S ich pomocou sa pokúšali nastúpiť do lietadla smerujúceho do Viedne.



V roku 2019 bolo na gréckom letisku zatknutých desať sýrskych utečencov oblečených ako volejbalisti s ukradnutými a sfalšovanými pasmi, keď sa tiež pokúšali opustiť Grécko.



Grécko je často prvou krajinou Európskej únie, do ktorej sa migranti dostanú, a mali by tam zostať, kým sa vybavia ich žiadosti o azyl.



Po nástupe konzervatívneho predsedu vlády Kyriakosa Mitsotakisa k moci v roku 2019 Grécko sprísnilo svoju migračnú politiku: pohraničné hliadky sa zvýšili, azylové procesy sa urýchlili a objem poskytovaných výhod sa zredukoval, a to aj pre utečencov, ktorým bol udelený azyl.