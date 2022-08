Utečencom hrozí v hostiteľských krajinách dezinformačná kampaň

Londýn 3. augusta (TASR) - Ukrajinskí utečenci sa zrejme v blízkej budúcnosti stanú terčom dezinformačných kampaní i narastajúceho napätia v tzv. hostiteľských krajinách, do ktorých utiekli počas ruskej invázie. Vyplýva to z najnovšej správy charitatívnej humanitárnej organizácie World Vision, z ktorej v stredu cituje denník The Guardian.



Nepravdivé správy zveličujúce skutočnosti o tom, koľko pomoci dostávajú utečenci v porovnaní s miestnymi obyvateľmi, ako aj spájanie týchto utečencov s násilnými trestnými činmi či politickým extrémizmom by mohli spôsobiť vyhrotenie ich vzťahov s miestnymi obyvateľmi.



Zmienená organizácia to uvádza vo svojej správe nazvanej "Warm Welcomes, Lurking Tensions" (Srdečné prijatie, číhajúce napätie). Upozorňuje v nej tiež na skutočnosť, že tvrdenia zamerané proti ukrajinským utečencom sa už šíria na sociálnych sieťach či aj v niektorých úzko zameraných "špecifických" médiách v okolitých krajinách.



Tvrdenia, aké by mohli podnietiť protiutečenecké nálady, sa podľa správy tejto organizácie už šíria v Rumunsku, Moldavsku, Poľsku a ďalších krajinách strednej a východnej Európy. "Hoci to zatiaľ nie je závažný problém, v niektorých hostiteľských krajinách sa začína vytvárať napätie," uvádza World Vision.



Už vo februári 2023 by podľa správy mohlo medzi deťmi utečencov a miestnych dochádzať k slovným či fyzickým útokom, a deti utečencov by tiež mohli byť vystavené obchodovaniu s ľuďmi a ďalším obdobným nebezpečenstvám. "Medzinárodné spoločenstvo musí okamžite konať, aby zabránilo tomu, že sa situácia zhorší na takú nebezpečnú úroveň, aká je napríklad v Libanone či Bangladéši," upozorňuje World Vision.