Utečencom na ostrove Lesbos pomáhajú aj Slováci

Bratislava 23. augusta (TASR) – Utečencom v tábore Kara Tepe na ostrove Lesbos, ktorých je tam viac ako 4000, pomáhajú aj Slováci. Sú súčasťou komunity Sant'Egidio. TASR o tom informoval Tomáš Horváth, ktorý sa spolu s Máriou Dudovou vrátil ako dobrovoľníci z misie. „Stretli sme na ostrove mnoho ľudí, ktorí dúfajú v lepšiu budúcnosť,“ poznamenala Dudová.



Cez týždeň pozývajú členovia komunity jednotlivcov, ale aj rodiny z utečeneckého tábora na večeru. Tí tak nemusia jesť vo svojom stane na zemi, ale sú usadení k jednému stolu, kde sa zároveň môžu porozprávať. Na večeru prichádzajú stovky ľudí, v jeden večer vydala komunita aj 550 porcií jedla. „Chceme poskytnúť kúsok dôstojného priestoru, kde môžu načerpať sily pre telo i pre dušu,“ podotkol Horváth.



Pomáhajú taktiež dobrovoľníci z tábora, a to nielen s obsluhovaním či v kuchyni, ale aj s prekladmi. V tábore sa totiž nachádzajú ľudia z rôznych krajín, napríklad Afganistanu, Sýrie či Somálska. Komunita realizuje tiež školu anglického jazyka, školu mieru pre deti, stretáva sa aj s utečencami mimo tábora, ktorým vydáva potravinové balíčky. Komunikuje aj so zástupcami oficiálnych inštitúcií.



Komunita po dohode s talianskou, francúzskou a belgickou vládou spustila v roku 2015 program humanitárnych koridorov, ktorý umožňuje legálny presun utečencov a žiadateľov o azyl do európskych členských štátov. Vďaka humanitárnym koridorom bolo najmä z Libanonu a Etiópie presunutých už 3700 ľudí. Ďalší prišli aj z Grécka.



Komunita Sant'Egidio je laické katolícke spoločenstvo rozšírené vo viac ako 70 krajinách sveta, v ktorých sa ľudia stretávajú pri spoločných modlitbách a pri službe chudobným, chorým či starým ľuďom, väzňom alebo migrantom. Na Slovensku pôsobí od septembra 2008.