Utečencov z Ukrajiny majú v Prahe presúvať do telocviční

Praha 11. marca (TASR) - Hlavné mesto Českej republiky Praha a pražskí hasiči sa obrátili na radnice jednotlivých mestských častí so žiadosťou, aby na ubytovanie pre utečencov z Ukrajiny poskytli školské telocvične. Každý z 22 pražských obvodov by mal vytvoriť miesto pre 100 utečencov s ponukou teplej stravy. TASR o tom informuje na základe piatkovej správy prevzatej z portálu Novinky.cz.



Primátor Prahy Zdeněk Hřib vo štvrtok uviedol, že česká metropola už nemôže využívať princíp relokácie do iných regiónov. Telocvične preto podľa neho predstavujú núdzové okamžité riešenie. "Umožní to, aby sme mohli niekam umiestniť ľudí, u ktorých nebudeme mať zatiaľ zaistené okamžité ubytovanie v štandardnejších priestoroch," priblížil.



Vedenie Prahy zároveň vyzvalo verejnosť, aby ponúkala možnosti ubytovania za cenu, akú stanovila vláda: 180 korún (sedem eur) za dospelého a 90 korún (3,50 eura) za dieťa bez stravy denne. Pre rovnaký krok sa podľa Hřiba rozhodol aj Stredočeský kraj.



Aktuálnu situáciu prirovnal Hřib k migračnej kríze, akú v rokoch 2015 a 2016 zažívalo Nemecko. Uviedol, že v ČR ide v prepočte na počet ľudí o rovnaké čísla. "V Nemecku bol príliv (utečencov) rozvrstvený do niekoľkých mesiacov, my s ním zápasíme v horizonte niekoľkých dní."



Mechanizmus, ako utečencov rovnomerne rozdeliť do jednotlivých krajov by mal podľa Hřiba pripraviť štát. "Bude to znesiteľnejšie, ako keď polovica ľudí bude smerovať len do dvoch krajov - Prahy a stredných Čiech," zhodnotil.



Novinky.cz píšu, že v Juhomoravskom kraji museli z finančných dôvodov pristúpiť k ukončeniu ubytovania utečencov v hoteloch - odísť by z nich mali najneskôr budúcu stredu. Po novom dostanú provizórne lôžka v telocvičniach či na výstavisku v Brne, uviedol vo štvrtok juhomoravský hajtman Jan Grolich.



"Zatiaľ sme ubytovali takmer 2000 ľudí. Je to veľmi veľa a musíme nastaviť štandard, na ktorý máme peniaze. Odteraz už končíme s ubytovaním v komerčných zariadeniach, ktoré stoja podstatne viac," povedal Grolich. Dosiaľ mali ľudia, ktorí utiekli z Ukrajiny zabezpečenú aj stravu, aj to sa však má zmeniť, dodal.