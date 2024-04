Utečencovi, ktorý podpálil korán, hrozí deportácia z Nórska do Švédska

Oslo 4. apríla (TASR) - Iracký utečenec vo Švédsku Salwan Momika, ktorý vlani opakovane znesvätil korán, bol v Nórsku zatknutý a hrozí mu deportácia späť do Švédska. Vyplýva to zo súdnych dokumentov, o ktorých vo štvrtok informovala agentúra AFP.



Momika 27. marca oznámil, že odchádza do susedného Nórska, keďže Švédsko mu zrušilo povolenie na pobyt. V Nórsku mal v pláne požiadať o azyl. Podľa rozhodnutia okresného súdu v Osle bol však Momika už 28. marca - deň po svojom príchode - zadržaný.



Súd následne 30. marca rozhodol o Momikovom vzatí do väzby na štyri týždne. Momentálne sa čaká na pravdepodobnú žiadosť nórskeho úradu pre prisťahovalectvo (UDI) adresovanú Švédsku, aby tam bol v súlade s právnymi predpismi EÚ vrátený.



Momikove protesty a pálenie koránu vyvolali v moslimských krajinách hnev a odsúdenie: v Iraku napr. protestujúci v júli dvakrát vtrhli na švédske veľvyslanectvo v Bagdade a v jeho areáli zakladali požiare. Samotný Momika je kresťan.



Švédska vláda znesväcovanie Koránu odsúdila, ale zdôraznila, že v krajine platia zákony týkajúce sa slobody prejavu a zhromažďovania.



Švédska spravodajská služba v polovici augusta zvýšila stupeň rizika terorizmu na štvrtý v piatich stupňov, pretože reakcie rozhnevaných ľudí spravili z krajiny "najdôležitejší terč".



Švédsky migračný úrad v októbri zrušil Momikovi povolenie na pobyt a ako dôvod uviedol jeho nepravdivé informácie o pôvodnej žiadosti. Udelil mu však dočasné povolenie na pobyt, pretože existuje "prekážka v uskutočnení" deportácie do Iraku.



Pred mesiacom Irak požiadal o jeho vydanie za jeden z prípadov podpálenia koránu.