Utečenecká vlna z Náhorného Karabachu slabne

Jerevan/Stepanakert 2. októbra (TASR) - Posledný autobus s etnickými Arménmi odišiel z Náhorného Karabachu v pondelok. Končí sa tak týždňový hromadný odchod viac než 100.000 obyvateľov tohto regiónu do Arménska. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



V autobuse, ktorý smeroval do Arménska, sa viezli 15 cestujúci s vážnymi ochoreniami a pohybovými problémami, uviedol ombudsman Náhorného Karabachu Gegham Stepanjan. Zároveň vyzval na poskytnutie informácií o obyvateľoch, ktorí by chceli odísť, no sami to nedokážu.



Z Náhorného Karabachu do Arménska vedie iba jedna horská cesta, ktorej prechod trvá obyvateľom približne 40 hodín. Podľa arménskeho ministra zdravotníctva Anahita Avanesjana prišlo niekoľko ľudí o život už počas cesty.



Arménska vláda v pondelok uviedla, že do jej krajiny prišlo z Náhorného Karabachu už 100.514 obyvateľov. Pôvodne v regióne žilo približne 120.000 ľudí. Etnickí Arméni opustili Náhorný Karabach napriek tomu, že Azerbajdžan sa zaviazal rešpektovať ich práva.



V nedeľu pricestovala do Náhorného Karabachu aj misia Organizácie Spojených národov (OSN), ktorá sa tam zaoberá humanitárnou pomocou. Hovorca miestnych záchranných služieb však povedal, že prišli neskoro, a počet obyvateľov v regióne sa dá "spočítať na prstoch jednej ruky".



Medzinárodne neuznaná Republika Arcach, ktorú vyhlásili arménski separatisti v Náhornom Karabachu, v dôsledku poslednej ofenzívy azerbajdžanskej armády kapitulovala a minulý týždeň jej vedenie deklarovalo, že tento útvar od 1. januára 2024 zaniká.



Prevažne kresťanské Arménsko a väčšinovo moslimský Azerbajdžan viedli od rozpadu Sovietskeho zväzu v roku 1991 dve vojny o Náhorný Karabach. Tento región je medzinárodne uznávaný ako súčasť Azerbajdžanu, ale obývajú ho predovšetkým etnickí Arméni.